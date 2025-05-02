Клава Кока перепела «Катюшу» в честь Дня Победы

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Легендарные песни также исполнили и другие российские артисты
Легендарные песни также исполнили и другие российские артисты Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) записала новую версию песни Катюша в честь 80-летия Великой Победы. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях.

«Исполнять „Катюшу“ — большая честь и ответственность, которая выпала мне вновь, но уже в рамках альбома „Музыка Победы“. Надеюсь, благодаря этому проекту память и песни будут жить дольше», — поделилась Клава Кока в telegram-канале.

Песня вошла в сборник «Музыка Победы». В его создании также приняли участие Полина Гагарина, Shaman, Пелагея, Uma2rman и другие популярные российские артисты.

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Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) записала новую версию песни Катюша в честь 80-летия Великой Победы. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях. «Исполнять „Катюшу“ — большая честь и ответственность, которая выпала мне вновь, но уже в рамках альбома „Музыка Победы“. Надеюсь, благодаря этому проекту память и песни будут жить дольше», — поделилась Клава Кока в telegram-канале. Песня вошла в сборник «Музыка Победы». В его создании также приняли участие Полина Гагарина, Shaman, Пелагея, Uma2rman и другие популярные российские артисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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