01 мая 2025

Байкеры-спасатели вышли на патрулирование улиц Екатеринбурга. Фото

В Екатеринбурге начал работать мотопатруль огнеборцев
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге уже восемь лет работают спасатели на мотоциклах
В Екатеринбурге уже восемь лет работают спасатели на мотоциклах Фото:

В Екатеринбурге начал работать патруль спасателей на мотоциклах. Они способны оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и даже справляться с огнем. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС Свердловской области. 

«В столице Урала на боевое дежурство заступили мобильные мотогруппы спасателей. Мотоциклы позволяют легко маневрировать в плотном потоке машин, не стоять в пробках. Чтобы водители пропускали группы быстрого реагирования, мотоциклы оборудованы световой сигнализацией и сиреной», — рассказали в МЧС региона. 

Всего в городе будет работать четыре такие машины. Вес каждой составляет чуть меньше полтонны. Так как каждый мотоцикл имеет аптечки, аварийно-спасательные инструменты для резки металла и его разжима, что необходимо для оказания первой помощи участникам ДТП в случае блокировки их в транспорте. Также спасатели оснащены ручными установками для пожаротушения объемом до 20 литров, позволяющими справиться с огнем на площади до 10 квадратных метров. 

Каждая мотогруппа состоит их двух спасателей. Они выезжают на ЧП в спецэкипировке, в которой можно работать во время тушения пожара. В каждый костюм вшиты защитные элементы. Они есть в области спины, ног и рук. В шлем встроен громкоговоритель.

Мотогруппы в Екатеринбурге работают уже восьмой год. Их подразделения находятся в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районе. 

Мотогруппа состоит из двух человек
Мотогруппа состоит из двух человек
Фото:
Спасатели работают в специальных защитных костюмах
Спасатели работают в специальных защитных костюмах
Фото:
Передвижение на мотоциклах позволяет оперативнее приходить на помощь
Передвижение на мотоциклах позволяет оперативнее приходить на помощь
Фото:

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В Екатеринбурге начал работать патруль спасателей на мотоциклах. Они способны оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и даже справляться с огнем. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС Свердловской области.  «В столице Урала на боевое дежурство заступили мобильные мотогруппы спасателей. Мотоциклы позволяют легко маневрировать в плотном потоке машин, не стоять в пробках. Чтобы водители пропускали группы быстрого реагирования, мотоциклы оборудованы световой сигнализацией и сиреной», — рассказали в МЧС региона.  Всего в городе будет работать четыре такие машины. Вес каждой составляет чуть меньше полтонны. Так как каждый мотоцикл имеет аптечки, аварийно-спасательные инструменты для резки металла и его разжима, что необходимо для оказания первой помощи участникам ДТП в случае блокировки их в транспорте. Также спасатели оснащены ручными установками для пожаротушения объемом до 20 литров, позволяющими справиться с огнем на площади до 10 квадратных метров.  Каждая мотогруппа состоит их двух спасателей. Они выезжают на ЧП в спецэкипировке, в которой можно работать во время тушения пожара. В каждый костюм вшиты защитные элементы. Они есть в области спины, ног и рук. В шлем встроен громкоговоритель. Мотогруппы в Екатеринбурге работают уже восьмой год. Их подразделения находятся в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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