В Екатеринбурге начал работать патруль спасателей на мотоциклах. Они способны оказывать первую медицинскую помощь при ДТП и даже справляться с огнем. Информация об этом появилась на официальном сайте ГУ МЧС Свердловской области.
«В столице Урала на боевое дежурство заступили мобильные мотогруппы спасателей. Мотоциклы позволяют легко маневрировать в плотном потоке машин, не стоять в пробках. Чтобы водители пропускали группы быстрого реагирования, мотоциклы оборудованы световой сигнализацией и сиреной», — рассказали в МЧС региона.
Всего в городе будет работать четыре такие машины. Вес каждой составляет чуть меньше полтонны. Так как каждый мотоцикл имеет аптечки, аварийно-спасательные инструменты для резки металла и его разжима, что необходимо для оказания первой помощи участникам ДТП в случае блокировки их в транспорте. Также спасатели оснащены ручными установками для пожаротушения объемом до 20 литров, позволяющими справиться с огнем на площади до 10 квадратных метров.
Каждая мотогруппа состоит их двух спасателей. Они выезжают на ЧП в спецэкипировке, в которой можно работать во время тушения пожара. В каждый костюм вшиты защитные элементы. Они есть в области спины, ног и рук. В шлем встроен громкоговоритель.
Мотогруппы в Екатеринбурге работают уже восьмой год. Их подразделения находятся в Орджоникидзевском и Верх-Исетском районе.
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