Екатеринбуржец под Волгоградом нашел тела трех советских солдат

Даже если имена погибших воинов не установят, их с почестями похоронят в могиле Неизвестного Солдата Фото: Георгий Бергал © URA.RU

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Екатеринбуржец, руководитель поискового отряда «Крылья Отечества» Михаил Биржаков вместе с товарищами нашел возле поселка Самофаловка Волгоградской области захоронение советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. У одного из бойцов сохранился медальон с запиской. Предметы переданы на экспертизу, рассказал Биржаков URA.RU.

«Медальон царский, образца русской императорской армии, так называемая ладанка, в нее вложена записка. Вероятно, это уставной вкладыш, в котором солдаты заполняли данные о себе: имя, отчество, фамилию, место и год рождения, группу крови, данные родственников. Медальон хранился у солдата в левом нагрудном кармане. Мы его не открывали, а сразу вместе с запиской передали в лабораторию», — объяснил Биржаков.

Если удастся установить личность бойца и найти его потомков, возможно, его перезахоронят на родине. Если этого сделать не удастся, все трое будут похоронены в могиле Неизвестного Солдата. «В любом случае, война для них закончена», — добавил поисковик.

Помимо этих трех бойцов, Биржаков ранее поднял из земли восемь солдат. Поиском останков советских воинов он занимается в свободное от работы время. А трудится он диспетчером в филиале «Аэронавигация Урала» и осуществляет управление воздушным движением над Свердловской областью и соседними регионами. Сотрудники этого филиала принимают участие в Вахте памяти «Сталинградская весна». Уральцы и еще сотни поисковиков из других областей в данный момент ведут раскопки в местах боев возле поселков Опытное Поле, Кузьмичи, Самофаловка и хутора Паньшино.

Возле сердца солдат хранил ладанку, в ней — записка. По бумажке эксперты смогут определить личность воина Фото предоставлено филиалом «Аэронавигация Урала»

Тела солдат были захоронены в воронке, которые соседствовали рядом с медсанбатом. Предположительно, двое бойцов были ранены и умерли либо в медсанбате, либо по пути в него. Третий был сразу убит Фото предоставлено филиалом «Аэронавигация Урала»

Поисковики продолжают вести раскопки Фото предоставлено филиалом «Аэронавигация Урала»