Поиском девочки занимается отряд «Прорыв» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге в майские праздники пропала 14-летняя девочка, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал человек! Филатова Валерия, 14 лет. Дата пропажи: 1 мая», — пишут волонтеры в группе во «ВКонтакте». Девочка ростом 160 см, худощавого телосложения, с карими глазами, русыми волосами и короткой стрижкой. На момент пропажи была одета в болоньевую бордовую куртку, трико зеленого цвета, черные кроссовки и красную футболку с «Микки Маусом».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, следует связаться с отрядом: +7 900 044 02 20. Также розыском школьницы занимается отдел полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу, телефон для связи: +7 (343) 356-42-04 или 102.

Фото: страница «ВКонтакте» СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область