01 мая 2025

Нуждающийся в медпомощи ребенок пропал в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург, поисковый отряд прорыв, поиск пропавших детей
Поиском девочки занимается отряд «Прорыв» Фото:

В Екатеринбурге в майские праздники пропала 14-летняя девочка, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

«Внимание! Пропал человек! Филатова Валерия, 14 лет. Дата пропажи: 1 мая», — пишут волонтеры в группе во «ВКонтакте». Девочка ростом 160 см, худощавого телосложения, с карими глазами, русыми волосами и короткой стрижкой. На момент пропажи была одета в болоньевую бордовую куртку, трико зеленого цвета, черные кроссовки и красную футболку с «Микки Маусом».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, следует связаться с отрядом: +7 900 044 02 20. Также розыском школьницы занимается отдел полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу, телефон для связи: +7 (343) 356-42-04 или 102.

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В Екатеринбурге в майские праздники пропала 14-летняя девочка, которая нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв». «Внимание! Пропал человек! Филатова Валерия, 14 лет. Дата пропажи: 1 мая», — пишут волонтеры в группе во «ВКонтакте». Девочка ростом 160 см, худощавого телосложения, с карими глазами, русыми волосами и короткой стрижкой. На момент пропажи была одета в болоньевую бордовую куртку, трико зеленого цвета, черные кроссовки и красную футболку с «Микки Маусом». Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, следует связаться с отрядом: +7 900 044 02 20. Также розыском школьницы занимается отдел полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу, телефон для связи: +7 (343) 356-42-04 или 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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