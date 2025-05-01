01 мая 2025

Автомобиль утонул в Исети в центре Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Водолазы пытаются вытащить авто из Исети
Водолазы пытаются вытащить авто из Исети

На Плотинке в Екатеринбурге утонул автомобиль. На месте работают водолазы, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Как видно на кадрах, ЧП случилось прямо напротив сцены, которую возводят к празднованию дня Победы. Причины ЧП пока неизвестны, так же нет информации о погибших и пострадавших. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГАИ города.

На месте собрались зеваки
На месте собрались зеваки
Водолазы уже почти сделали свое дело. Водителя в салоне нет
Водолазы уже почти сделали свое дело. Водителя в салоне нет

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На Плотинке в Екатеринбурге утонул автомобиль. На месте работают водолазы, передает с места событий корреспондент URA.RU. Как видно на кадрах, ЧП случилось прямо напротив сцены, которую возводят к празднованию дня Победы. Причины ЧП пока неизвестны, так же нет информации о погибших и пострадавших. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГАИ города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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