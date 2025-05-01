Водолазы пытаются вытащить авто из Исети
На Плотинке в Екатеринбурге утонул автомобиль. На месте работают водолазы, передает с места событий корреспондент URA.RU.
Как видно на кадрах, ЧП случилось прямо напротив сцены, которую возводят к празднованию дня Победы. Причины ЧП пока неизвестны, так же нет информации о погибших и пострадавших. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГАИ города.
На месте собрались зеваки
Водолазы уже почти сделали свое дело. Водителя в салоне нет
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