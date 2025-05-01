Автомобиль утонул в Исети в центре Екатеринбурга. Фото, видео

02 мая 2025 в 11:19 Размер текста - 17 +

Водолазы пытаются вытащить авто из Исети Фото URA.RU На Плотинке в Екатеринбурге утонул автомобиль. На месте работают водолазы, передает с места событий корреспондент URA.RU. Как видно на кадрах, ЧП случилось прямо напротив сцены, которую возводят к празднованию дня Победы. Причины ЧП пока неизвестны, так же нет информации о погибших и пострадавших. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГАИ города. На месте собрались зеваки Фото URA.RU Водолазы уже почти сделали свое дело. Водителя в салоне нет Фото URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Плотинке в Екатеринбурге утонул автомобиль. На месте работают водолазы, передает с места событий корреспондент URA.RU. Как видно на кадрах, ЧП случилось прямо напротив сцены, которую возводят к празднованию дня Победы. Причины ЧП пока неизвестны, так же нет информации о погибших и пострадавших. «Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГАИ города.