Новый губернатор впервые вышел к свердловчанам — в компании давних друзей. Фото

Денис Паслер на первомайской демонстрации призвал свердловчан сплотиться

01 мая 2025 в 15:40 Размер текста - 17 +

Денис Паслер впервые участвовал в первомайской демонстрации в статусе губернатора Фото: Илья Московец © URA.RU К первомайскому митингу в Екатеринбурге в этом году было особое внимание, ведь врио губернатора Денису Паслеру предстояло впервые выйти на публику. Отсюда и более высокая, по сравнению с прошлым годом, посещаемость — со стороны истеблишмента и организаций. В толпе корреспонденту URA.RU удалось разглядеть аппаратный сигнал. В последний раз Паслер участвовал в таком мероприятии в 2016 году — в статусе премьера. И тогда, конечно, все было по-другому — ни ковида, ни сверхозабоченности силовиков общественной безопасностью. Иным был и формат — шествие по проспекту Ленина. С 2023-го власти выбирают площадкой для первомайской акции «Екатеринбург-Арену». 2016 год. Денис Паслер — слева — председатель правительства Фото: Анна Майорова © URA.RU За полчаса до старта на пунктах досмотра традиционно были длинные очереди, за ограждение перед сценой не спеша подтягивались VIP. Здесь уже были будто бы неразлучные министры Александр Толкачев (транспорт) и Григорий Сурганов (строительство). Позднее к ним присоединился курирующий замгубернатора Сергей Швиндт. Кабмин вообще был почти в полном составе: Вячеслав Ярин (минвэс), Светлана Учайкина (культура), Александр Старков (финансы), Руслан Садыков (экономика), Денис Мамонтов (природные ресурсы), Анна Кузнецова (агропром), Александр Кудрявцев (общественная безопасность), Андрей Злоказов (соцполитика). В прошлом году пришли всего четверо министров — Сурганов, Ярин, Кузнецова и Рапопорт В хлопотах была главный организатор — начальница департамента внутренней политики Наталья Гурченок, пришедшая на мероприятие с дочерью. Детей привели и сенатор Александр Высокинский, замруководителя аппарата губернатора Владимир Черепанов, член Общественной палаты Евгений Дайнес, имевший одно время репутацию любимчика Куйвашева. Паслер появился в компании вице-губернатора Олега Чемезова, главы Свердловской федерации профсоюзов Андрея Ветлужских и министра спорта Леонида Рапопорта, позднее к нему присоединился замгубернатора Дмитрий Ионин. Другой зам — Иван Детченя — держался чуть поодаль. «[Татьяны] Савиновой почему-то нет», — удивился один из госслужащих, не увидев нового замгубернатора-министра здравоохранения, близкую соратницу Паслера. Из замов губернатора также был Василий Козлов. Олег Чемезов сопровождает Паслера с самых первых его дней Фото: Илья Московец © URA.RU Все больше становилось депутатов заксобрания. «И оппозиция вся здесь. В прошлом году не было», — подметил один из участников, увидев лидеров свердловских отделений ЛДПР (Александр Каптюг) и КПРФ (Александр Ивачев) — участников предстоящих губернаторских выборов. Станислав Блохин появился в стильном итальянском пальто Etro. Из депутатов Госдумы был только Лев Ковпак. С просьбой сфотографироваться к Паслеру бросились сотрудницы одного из предприятий, которые должны были выступать на сцене. «Раздеваться не нужно», — пошутил губернатор, когда те начали скидывать куртки. В колонках играла музыка, все были расслаблены. «Уважаемые жители Свердловской области, дорогие земляки, поздравляю вас с праздником весны и труда. Ура, товарищи!» — начал выступление Паслер. Он рассказал, что 1 мая объединяет людей всех возрастов и профессий, а общая задача — сберечь богатейшее наследие и приумножить его, обеспечить безопасность страны, создать условия для лидерства России во всех ключевых отраслях. Получится этого достичь только совместными усилиями. Денис Паслер долго на сцене стоять не стал, спустился к демонстрантам Фото: Илья Московец © URA.RU «Горжусь тем, что родился и вырос на Урале, что сегодня работаю здесь, среди таких замечательных людей. Благодарю каждого из вас за добросовестную работу, бережное отношение к судьбе своей малой родины и всей нашей огромной России», — сказал губернатор и решил добавить интерактива. К такому госслужащие не привыкли. «Страна у нас любимая?» — обратился он к публике. Ему крикнули, что «да». «Единая?» — продолжил губернатор. И здесь было согласие и единодушие. «Непобедимая?» — не унимался Паслер, пока и на этот вопрос не получил утвердительный ответ. Со сцены также выступили Ветлужских, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сотрудники ключевых предприятий региона рассказывали о своем опыте. Их губернатор слушал уже в толпе, спустившись со сцены. Помимо уже названных чиновников и Бабушкиной, поближе к Паслеру старались держаться депутаты Виктор Бабенко — один из его ближайших друзей в регионе, — Дмитрий Жуков, Сергей Никонов, Елена Чечунова и Александр Серебренников, то есть те его давние знакомые (еще по совместной работе в областном парламенте в 2008—2012 годах), кого до и сразу после возвращения Паслера в регион называли его главной «группой поддержки» в заксо. Уходя, губернатор поделился с URA.RU своими детскими воспоминаниями о Первомае: «Это был на самом деле праздник… Для меня это была возможность побыть с родителями, с друзьями родителей и сказать спасибо всем людям, рабочим». Тепло попрощался с Чернецким. Перед уходом его настиг Серебренников, новый руководитель национализированного у бизнесмена Малика Гайсина завода «Уралбиофарм». Какое-то время они о чем-то беседовали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К первомайскому митингу в Екатеринбурге в этом году было особое внимание, ведь врио губернатора Денису Паслеру предстояло впервые выйти на публику. Отсюда и более высокая, по сравнению с прошлым годом, посещаемость — со стороны истеблишмента и организаций. В толпе корреспонденту URA.RU удалось разглядеть аппаратный сигнал. В последний раз Паслер участвовал в таком мероприятии в 2016 году — в статусе премьера. И тогда, конечно, все было по-другому — ни ковида, ни сверхозабоченности силовиков общественной безопасностью. Иным был и формат — шествие по проспекту Ленина. С 2023-го власти выбирают площадкой для первомайской акции «Екатеринбург-Арену». За полчаса до старта на пунктах досмотра традиционно были длинные очереди, за ограждение перед сценой не спеша подтягивались VIP. Здесь уже были будто бы неразлучные министры Александр Толкачев (транспорт) и Григорий Сурганов (строительство). Позднее к ним присоединился курирующий замгубернатора Сергей Швиндт. Кабмин вообще был почти в полном составе: Вячеслав Ярин (минвэс), Светлана Учайкина (культура), Александр Старков (финансы), Руслан Садыков (экономика), Денис Мамонтов (природные ресурсы), Анна Кузнецова (агропром), Александр Кудрявцев (общественная безопасность), Андрей Злоказов (соцполитика). В прошлом году пришли всего четверо министров — Сурганов, Ярин, Кузнецова и Рапопорт В хлопотах была главный организатор — начальница департамента внутренней политики Наталья Гурченок, пришедшая на мероприятие с дочерью. Детей привели и сенатор Александр Высокинский, замруководителя аппарата губернатора Владимир Черепанов, член Общественной палаты Евгений Дайнес, имевший одно время репутацию любимчика Куйвашева. Паслер появился в компании вице-губернатора Олега Чемезова, главы Свердловской федерации профсоюзов Андрея Ветлужских и министра спорта Леонида Рапопорта, позднее к нему присоединился замгубернатора Дмитрий Ионин. Другой зам — Иван Детченя — держался чуть поодаль. «[Татьяны] Савиновой почему-то нет», — удивился один из госслужащих, не увидев нового замгубернатора-министра здравоохранения, близкую соратницу Паслера. Из замов губернатора также был Василий Козлов. Все больше становилось депутатов заксобрания. «И оппозиция вся здесь. В прошлом году не было», — подметил один из участников, увидев лидеров свердловских отделений ЛДПР (Александр Каптюг) и КПРФ (Александр Ивачев) — участников предстоящих губернаторских выборов. Станислав Блохин появился в стильном итальянском пальто Etro. Из депутатов Госдумы был только Лев Ковпак. С просьбой сфотографироваться к Паслеру бросились сотрудницы одного из предприятий, которые должны были выступать на сцене. «Раздеваться не нужно», — пошутил губернатор, когда те начали скидывать куртки. В колонках играла музыка, все были расслаблены. «Уважаемые жители Свердловской области, дорогие земляки, поздравляю вас с праздником весны и труда. Ура, товарищи!» — начал выступление Паслер. Он рассказал, что 1 мая объединяет людей всех возрастов и профессий, а общая задача — сберечь богатейшее наследие и приумножить его, обеспечить безопасность страны, создать условия для лидерства России во всех ключевых отраслях. Получится этого достичь только совместными усилиями. «Горжусь тем, что родился и вырос на Урале, что сегодня работаю здесь, среди таких замечательных людей. Благодарю каждого из вас за добросовестную работу, бережное отношение к судьбе своей малой родины и всей нашей огромной России», — сказал губернатор и решил добавить интерактива. К такому госслужащие не привыкли. «Страна у нас любимая?» — обратился он к публике. Ему крикнули, что «да». «Единая?» — продолжил губернатор. И здесь было согласие и единодушие. «Непобедимая?» — не унимался Паслер, пока и на этот вопрос не получил утвердительный ответ. Со сцены также выступили Ветлужских, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сотрудники ключевых предприятий региона рассказывали о своем опыте. Их губернатор слушал уже в толпе, спустившись со сцены. Помимо уже названных чиновников и Бабушкиной, поближе к Паслеру старались держаться депутаты Виктор Бабенко — один из его ближайших друзей в регионе, — Дмитрий Жуков, Сергей Никонов, Елена Чечунова и Александр Серебренников, то есть те его давние знакомые (еще по совместной работе в областном парламенте в 2008—2012 годах), кого до и сразу после возвращения Паслера в регион называли его главной «группой поддержки» в заксо. Уходя, губернатор поделился с URA.RU своими детскими воспоминаниями о Первомае: «Это был на самом деле праздник… Для меня это была возможность побыть с родителями, с друзьями родителей и сказать спасибо всем людям, рабочим». Тепло попрощался с Чернецким. Перед уходом его настиг Серебренников, новый руководитель национализированного у бизнесмена Малика Гайсина завода «Уралбиофарм». Какое-то время они о чем-то беседовали.