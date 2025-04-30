К первомайскому митингу в Екатеринбурге в этом году было особое внимание, ведь врио губернатора Денису Паслеру предстояло впервые выйти на публику. Отсюда и более высокая, по сравнению с прошлым годом, посещаемость — со стороны истеблишмента и организаций. В толпе корреспонденту URA.RU удалось разглядеть аппаратный сигнал.
В последний раз Паслер участвовал в таком мероприятии в 2016 году — в статусе премьера. И тогда, конечно, все было по-другому — ни ковида, ни сверхозабоченности силовиков общественной безопасностью. Иным был и формат — шествие по проспекту Ленина. С 2023-го власти выбирают площадкой для первомайской акции «Екатеринбург-Арену».
2016 год. Денис Паслер — слева — председатель правительства
За полчаса до старта на пунктах досмотра традиционно были длинные очереди, за ограждение перед сценой не спеша подтягивались VIP. Здесь уже были будто бы неразлучные министры Александр Толкачев (транспорт) и Григорий Сурганов (строительство). Позднее к ним присоединился курирующий замгубернатора Сергей Швиндт. Кабмин вообще был почти в полном составе: Вячеслав Ярин (минвэс), Светлана Учайкина (культура), Александр Старков (финансы), Руслан Садыков (экономика), Денис Мамонтов (природные ресурсы), Анна Кузнецова (агропром), Александр Кудрявцев (общественная безопасность), Андрей Злоказов (соцполитика). В прошлом году пришли всего четверо министров — Сурганов, Ярин, Кузнецова и Рапопорт
В хлопотах была главный организатор — начальница департамента внутренней политики Наталья Гурченок, пришедшая на мероприятие с дочерью. Детей привели и сенатор Александр Высокинский, замруководителя аппарата губернатора Владимир Черепанов, член Общественной палаты Евгений Дайнес, имевший одно время репутацию любимчика Куйвашева.
Паслер появился в компании вице-губернатора Олега Чемезова, главы Свердловской федерации профсоюзов Андрея Ветлужских и министра спорта Леонида Рапопорта, позднее к нему присоединился замгубернатора Дмитрий Ионин. Другой зам — Иван Детченя — держался чуть поодаль. «[Татьяны] Савиновой почему-то нет», — удивился один из госслужащих, не увидев нового замгубернатора-министра здравоохранения, близкую соратницу Паслера. Из замов губернатора также был Василий Козлов.
Олег Чемезов сопровождает Паслера с самых первых его дней
Все больше становилось депутатов заксобрания. «И оппозиция вся здесь. В прошлом году не было», — подметил один из участников, увидев лидеров свердловских отделений ЛДПР (Александр Каптюг) и КПРФ (Александр Ивачев) — участников предстоящих губернаторских выборов. Станислав Блохин появился в стильном итальянском пальто Etro. Из депутатов Госдумы был только Лев Ковпак.
С просьбой сфотографироваться к Паслеру бросились сотрудницы одного из предприятий, которые должны были выступать на сцене. «Раздеваться не нужно», — пошутил губернатор, когда те начали скидывать куртки. В колонках играла музыка, все были расслаблены.
«Уважаемые жители Свердловской области, дорогие земляки, поздравляю вас с праздником весны и труда. Ура, товарищи!» — начал выступление Паслер. Он рассказал, что 1 мая объединяет людей всех возрастов и профессий, а общая задача — сберечь богатейшее наследие и приумножить его, обеспечить безопасность страны, создать условия для лидерства России во всех ключевых отраслях. Получится этого достичь только совместными усилиями.
Денис Паслер долго на сцене стоять не стал, спустился к демонстрантам
«Горжусь тем, что родился и вырос на Урале, что сегодня работаю здесь, среди таких замечательных людей. Благодарю каждого из вас за добросовестную работу, бережное отношение к судьбе своей малой родины и всей нашей огромной России», — сказал губернатор и решил добавить интерактива. К такому госслужащие не привыкли. «Страна у нас любимая?» — обратился он к публике. Ему крикнули, что «да». «Единая?» — продолжил губернатор. И здесь было согласие и единодушие. «Непобедимая?» — не унимался Паслер, пока и на этот вопрос не получил утвердительный ответ.
Со сцены также выступили Ветлужских, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сотрудники ключевых предприятий региона рассказывали о своем опыте. Их губернатор слушал уже в толпе, спустившись со сцены. Помимо уже названных чиновников и Бабушкиной, поближе к Паслеру старались держаться депутаты Виктор Бабенко — один из его ближайших друзей в регионе, — Дмитрий Жуков, Сергей Никонов, Елена Чечунова и Александр Серебренников, то есть те его давние знакомые (еще по совместной работе в областном парламенте в 2008—2012 годах), кого до и сразу после возвращения Паслера в регион называли его главной «группой поддержки» в заксо.
Уходя, губернатор поделился с URA.RU своими детскими воспоминаниями о Первомае: «Это был на самом деле праздник… Для меня это была возможность побыть с родителями, с друзьями родителей и сказать спасибо всем людям, рабочим». Тепло попрощался с Чернецким. Перед уходом его настиг Серебренников, новый руководитель национализированного у бизнесмена Малика Гайсина завода «Уралбиофарм». Какое-то время они о чем-то беседовали.
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К первомайскому митингу в Екатеринбурге в этом году было особое внимание, ведь врио губернатора Денису Паслеру предстояло впервые выйти на публику. Отсюда и более высокая, по сравнению с прошлым годом, посещаемость — со стороны истеблишмента и организаций. В толпе корреспонденту URA.RU удалось разглядеть аппаратный сигнал. В последний раз Паслер участвовал в таком мероприятии в 2016 году — в статусе премьера. И тогда, конечно, все было по-другому — ни ковида, ни сверхозабоченности силовиков общественной безопасностью. Иным был и формат — шествие по проспекту Ленина. С 2023-го власти выбирают площадкой для первомайской акции «Екатеринбург-Арену». За полчаса до старта на пунктах досмотра традиционно были длинные очереди, за ограждение перед сценой не спеша подтягивались VIP. Здесь уже были будто бы неразлучные министры Александр Толкачев (транспорт) и Григорий Сурганов (строительство). Позднее к ним присоединился курирующий замгубернатора Сергей Швиндт. Кабмин вообще был почти в полном составе: Вячеслав Ярин (минвэс), Светлана Учайкина (культура), Александр Старков (финансы), Руслан Садыков (экономика), Денис Мамонтов (природные ресурсы), Анна Кузнецова (агропром), Александр Кудрявцев (общественная безопасность), Андрей Злоказов (соцполитика). В прошлом году пришли всего четверо министров — Сурганов, Ярин, Кузнецова и Рапопорт В хлопотах была главный организатор — начальница департамента внутренней политики Наталья Гурченок, пришедшая на мероприятие с дочерью. Детей привели и сенатор Александр Высокинский, замруководителя аппарата губернатора Владимир Черепанов, член Общественной палаты Евгений Дайнес, имевший одно время репутацию любимчика Куйвашева. Паслер появился в компании вице-губернатора Олега Чемезова, главы Свердловской федерации профсоюзов Андрея Ветлужских и министра спорта Леонида Рапопорта, позднее к нему присоединился замгубернатора Дмитрий Ионин. Другой зам — Иван Детченя — держался чуть поодаль. «[Татьяны] Савиновой почему-то нет», — удивился один из госслужащих, не увидев нового замгубернатора-министра здравоохранения, близкую соратницу Паслера. Из замов губернатора также был Василий Козлов. Все больше становилось депутатов заксобрания. «И оппозиция вся здесь. В прошлом году не было», — подметил один из участников, увидев лидеров свердловских отделений ЛДПР (Александр Каптюг) и КПРФ (Александр Ивачев) — участников предстоящих губернаторских выборов. Станислав Блохин появился в стильном итальянском пальто Etro. Из депутатов Госдумы был только Лев Ковпак. С просьбой сфотографироваться к Паслеру бросились сотрудницы одного из предприятий, которые должны были выступать на сцене. «Раздеваться не нужно», — пошутил губернатор, когда те начали скидывать куртки. В колонках играла музыка, все были расслаблены. «Уважаемые жители Свердловской области, дорогие земляки, поздравляю вас с праздником весны и труда. Ура, товарищи!» — начал выступление Паслер. Он рассказал, что 1 мая объединяет людей всех возрастов и профессий, а общая задача — сберечь богатейшее наследие и приумножить его, обеспечить безопасность страны, создать условия для лидерства России во всех ключевых отраслях. Получится этого достичь только совместными усилиями. «Горжусь тем, что родился и вырос на Урале, что сегодня работаю здесь, среди таких замечательных людей. Благодарю каждого из вас за добросовестную работу, бережное отношение к судьбе своей малой родины и всей нашей огромной России», — сказал губернатор и решил добавить интерактива. К такому госслужащие не привыкли. «Страна у нас любимая?» — обратился он к публике. Ему крикнули, что «да». «Единая?» — продолжил губернатор. И здесь было согласие и единодушие. «Непобедимая?» — не унимался Паслер, пока и на этот вопрос не получил утвердительный ответ. Со сцены также выступили Ветлужских, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, сотрудники ключевых предприятий региона рассказывали о своем опыте. Их губернатор слушал уже в толпе, спустившись со сцены. Помимо уже названных чиновников и Бабушкиной, поближе к Паслеру старались держаться депутаты Виктор Бабенко — один из его ближайших друзей в регионе, — Дмитрий Жуков, Сергей Никонов, Елена Чечунова и Александр Серебренников, то есть те его давние знакомые (еще по совместной работе в областном парламенте в 2008—2012 годах), кого до и сразу после возвращения Паслера в регион называли его главной «группой поддержки» в заксо. Уходя, губернатор поделился с URA.RU своими детскими воспоминаниями о Первомае: «Это был на самом деле праздник… Для меня это была возможность побыть с родителями, с друзьями родителей и сказать спасибо всем людям, рабочим». Тепло попрощался с Чернецким. Перед уходом его настиг Серебренников, новый руководитель национализированного у бизнесмена Малика Гайсина завода «Уралбиофарм». Какое-то время они о чем-то беседовали.