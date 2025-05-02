Любимец ФСБ выступит на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

Певец Трофим 10 мая выступит на частном мероприятии в Екатеринбурге
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Трофим даст концерт 10 мая
Трофим даст концерт 10 мая Фото:

Певец Трофим (настоящее имя Сергей Трофимов) выступит в Екатеринбурге на закрытой вечеринке. Информация появилась на сайте организатора концерта.

«Организация выступления певца Трофима на частном мероприятии в городе Екатеринбург», — указано в графике. Музыкант выйдет на сцену для узкого круга 10 мая.

Трофим получал премию ФСБ РФ за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности, ордена «Служение искусству» и «Ветеранский крест» II степени, медаль «За служение Отечеству» III степени. Также в 2011 году признан Заслуженным артистом России. Среди его знаменитых песен — «Город Сочи», «Московская песня», «Ночевал» и другие.

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Певец Трофим (настоящее имя Сергей Трофимов) выступит в Екатеринбурге на закрытой вечеринке. Информация появилась на сайте организатора концерта. «Организация выступления певца Трофима на частном мероприятии в городе Екатеринбург», — указано в графике. Музыкант выйдет на сцену для узкого круга 10 мая. Трофим получал премию ФСБ РФ за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности, ордена «Служение искусству» и «Ветеранский крест» II степени, медаль «За служение Отечеству» III степени. Также в 2011 году признан Заслуженным артистом России. Среди его знаменитых песен — «Город Сочи», «Московская песня», «Ночевал» и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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