Любимец ФСБ выступит на закрытой вечеринке в Екатеринбурге

Певец Трофим (настоящее имя Сергей Трофимов) выступит в Екатеринбурге на закрытой вечеринке. Информация появилась на сайте организатора концерта.
«Организация выступления певца Трофима на частном мероприятии в городе Екатеринбург», — указано в графике. Музыкант выйдет на сцену для узкого круга 10 мая.
Трофим получал премию ФСБ РФ за лучшие произведения литературы и искусства о деятельности органов федеральной службы безопасности, ордена «Служение искусству» и «Ветеранский крест» II степени, медаль «За служение Отечеству» III степени. Также в 2011 году признан Заслуженным артистом России. Среди его знаменитых песен — «Город Сочи», «Московская песня», «Ночевал» и другие.
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