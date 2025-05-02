Скандальному «следователю на золотом Lexus» готовят повышение в Екатеринбурге

Артема Халилова рассматривают на должность главы СК по Чкаловскому району

02 мая 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

В Чкаловском отделе свердловского СКР может поменяться руководитель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге заговорили об отставке руководителя отдела СКР по Чкаловскому району подполковника Никиты Савинцева. На его место, по слухам, рассматривается следователь со скандальным бэкграундом Артем Халилов. Но есть и другой кандидат, сообщил URA.RU источник. Сейчас Халилов — замруководителя свердловского отдела СК по Октябрьскому району. «Он претендует на то, чтобы возглавить Чкаловский отдел», — поделился собеседник агентства. Грядущую отставку Савинцева он связывает с плановой ротацией. Широкую известность Халилов получил в 2019 году после скандала на автозаправке. Простой екатеринбуржец Артем Истомин решил подкачать колеса, когда подошла его очередь, подъехал золотой Lexus, водитель которого — собственно, Халилов — заявил, что сначала аппаратом воспользуется он. Завязался конфликт. «Он меня сильно материл, — рассказывал Истомин про Халилова. — Начал вырывать шланг у меня из рук, схватил за горло. Я реально испугался, ведь он здоровее меня, явно сильнее. У меня был складной нож, я его даже не открывал, зажал в кулаке для утяжелителя. Он мне сказал: „Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу“». Новость по теме Екатеринбуржец рассказал, как следователь душил его на заправке. ВИДЕО Позже Халилов и сам обвинил Истомина в угрозе убийством. В 2020-м суд оправдал Истомина, не найдя подтверждения словам следователя. Последний обжаловал приговор, но безуспешно. Из-за этой истории в СМИ Халилова и окрестили «следователем на золотом Lexus». Кстати, в отношении его даже проводили проверку по требованию главы СКР Александра Бастрыкина. Другим кандидатом на должность в Чкаловском районе источник URA.RU называет руководителя отдела в Туринске Александра Петрова. По словам собеседника, он уже работал в Екатеринбурге, но после неудач по уголовным делам и был отправлен в глубинку. «Сейчас хочет вернуться», — добавил собеседник. Савинцев направил корреспондента в пресс-службу регионального СУ СКР. Там от комментариев воздержались. Как и Петров. Халилов же заявил, что сведения «не соответствуют действительности». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге заговорили об отставке руководителя отдела СКР по Чкаловскому району подполковника Никиты Савинцева. На его место, по слухам, рассматривается следователь со скандальным бэкграундом Артем Халилов. Но есть и другой кандидат, сообщил URA.RU источник. Сейчас Халилов — замруководителя свердловского отдела СК по Октябрьскому району. «Он претендует на то, чтобы возглавить Чкаловский отдел», — поделился собеседник агентства. Грядущую отставку Савинцева он связывает с плановой ротацией. Широкую известность Халилов получил в 2019 году после скандала на автозаправке. Простой екатеринбуржец Артем Истомин решил подкачать колеса, когда подошла его очередь, подъехал золотой Lexus, водитель которого — собственно, Халилов — заявил, что сначала аппаратом воспользуется он. Завязался конфликт. «Он меня сильно материл, — рассказывал Истомин про Халилова. — Начал вырывать шланг у меня из рук, схватил за горло. Я реально испугался, ведь он здоровее меня, явно сильнее. У меня был складной нож, я его даже не открывал, зажал в кулаке для утяжелителя. Он мне сказал: „Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу“». Позже Халилов и сам обвинил Истомина в угрозе убийством. В 2020-м суд оправдал Истомина, не найдя подтверждения словам следователя. Последний обжаловал приговор, но безуспешно. Из-за этой истории в СМИ Халилова и окрестили «следователем на золотом Lexus». Кстати, в отношении его даже проводили проверку по требованию главы СКР Александра Бастрыкина. Другим кандидатом на должность в Чкаловском районе источник URA.RU называет руководителя отдела в Туринске Александра Петрова. По словам собеседника, он уже работал в Екатеринбурге, но после неудач по уголовным делам и был отправлен в глубинку. «Сейчас хочет вернуться», — добавил собеседник. Савинцев направил корреспондента в пресс-службу регионального СУ СКР. Там от комментариев воздержались. Как и Петров. Халилов же заявил, что сведения «не соответствуют действительности».