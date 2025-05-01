В поселке Елкино (ЗАТО Лесной Свердловской области) мост через реку Тура ушел под воду из-за половодья. Госавтоинспекция временно ограничила движение транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.
«На данном участке установлены временные дорожные знаки „Въезд запрещен“. Путей объезда нет. Ограничение касается исключительно моста через реку Тура к скалам», — говорится в сообщении. Экипажи ДПС патрулируют маршрут и контролируют дорожную обстановку. Несмотря на перекрытый мост, движение к поселку не затруднено и открыто.
Из-за паводка уже ограничивали движение на трех мостах в Слободо-Туринском районе Свердловской области — там также установили временные знаки, а инспекторы ДПС дежурили на опасных участках. Объездов не было, и для переправы предлагалось использовать паром или лодки.
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