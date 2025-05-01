01 мая 2025

В свердловском поселке мост ушел под воду. Фото

Свердловская ГАИ ограничила движение по затопленному мосту в Елкино
© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на то, что мост затопило, сообщение с другими населенными пунктами поселок не потерял
Несмотря на то, что мост затопило, сообщение с другими населенными пунктами поселок не потерял Фото:

В поселке Елкино (ЗАТО Лесной Свердловской области) мост через реку Тура ушел под воду из-за половодья. Госавтоинспекция временно ограничила движение транспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данном участке установлены временные дорожные знаки „Въезд запрещен“. Путей объезда нет. Ограничение касается исключительно моста через реку Тура к скалам», — говорится в сообщении. Экипажи ДПС патрулируют маршрут и контролируют дорожную обстановку. Несмотря на перекрытый мост, движение к поселку не затруднено и открыто.

Из-за паводка уже ограничивали движение на трех мостах в Слободо-Туринском районе Свердловской области — там также установили временные знаки, а инспекторы ДПС дежурили на опасных участках. Объездов не было, и для переправы предлагалось использовать паром или лодки.

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В поселке Елкино (ЗАТО Лесной Свердловской области) мост через реку Тура ушел под воду из-за половодья. Госавтоинспекция временно ограничила движение транспорта, сообщает пресс-служба ведомства. «На данном участке установлены временные дорожные знаки „Въезд запрещен“. Путей объезда нет. Ограничение касается исключительно моста через реку Тура к скалам», — говорится в сообщении. Экипажи ДПС патрулируют маршрут и контролируют дорожную обстановку. Несмотря на перекрытый мост, движение к поселку не затруднено и открыто. Из-за паводка уже ограничивали движение на трех мостах в Слободо-Туринском районе Свердловской области — там также установили временные знаки, а инспекторы ДПС дежурили на опасных участках. Объездов не было, и для переправы предлагалось использовать паром или лодки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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