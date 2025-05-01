01 мая 2025

Волна фейков об атаках дронов грозит Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотники. Создано в Midjourney, бпла, дрон
Уральцев призвали не поддаваться панике Фото:

В майские праздники по Свердловской области может прокатиться волна фейков об атаках БПЛА и дронов. Жителей региона призвали не поддаваться панике. Соответствующее предупреждение опубликовал официальный telegram-канал «Антитеррор Урал».

«Ожидается увеличение числа попыток вброса недостоверных новоcтей о террористических атаках дронов и БПЛА на территории Cреднего Урала. Перед публикацией новости обязательно проверяйте достоверность информации на официальных источниках. Помните, что злоумышленники часто предcтавляются очевидцами событий в попытках распространить фейк и посеять панику cреди населения», — говорится в паблике.

Представители антитеррористической комиссии призвали не пересылать подозрительные сообщения друзьям и близким, не переходить по посторонним ссылкам и соблюдать бдительность. В случае, если возникла угроза или на вас оказывают давление, можно позвонить по этим телефонам:

112 — единый телефон экстренной помощи

8 800 222 74 47 — горячая линия МВД России

8 800 224 22 22 — горячая линия ФСБ России

8 800 775 17 17 — горячая линия психологической помощи МЧС России

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В майские праздники по Свердловской области может прокатиться волна фейков об атаках БПЛА и дронов. Жителей региона призвали не поддаваться панике. Соответствующее предупреждение опубликовал официальный telegram-канал «Антитеррор Урал». «Ожидается увеличение числа попыток вброса недостоверных новоcтей о террористических атаках дронов и БПЛА на территории Cреднего Урала. Перед публикацией новости обязательно проверяйте достоверность информации на официальных источниках. Помните, что злоумышленники часто предcтавляются очевидцами событий в попытках распространить фейк и посеять панику cреди населения», — говорится в паблике. Представители антитеррористической комиссии призвали не пересылать подозрительные сообщения друзьям и близким, не переходить по посторонним ссылкам и соблюдать бдительность. В случае, если возникла угроза или на вас оказывают давление, можно позвонить по этим телефонам: 112 — единый телефон экстренной помощи 8 800 222 74 47 — горячая линия МВД России 8 800 224 22 22 — горячая линия ФСБ России 8 800 775 17 17 — горячая линия психологической помощи МЧС России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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