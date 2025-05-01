Волна фейков об атаках дронов грозит Свердловской области

02 мая 2025 в 09:50 Размер текста - 17 +

Уральцев призвали не поддаваться панике Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В майские праздники по Свердловской области может прокатиться волна фейков об атаках БПЛА и дронов. Жителей региона призвали не поддаваться панике. Соответствующее предупреждение опубликовал официальный telegram-канал «Антитеррор Урал». «Ожидается увеличение числа попыток вброса недостоверных новоcтей о террористических атаках дронов и БПЛА на территории Cреднего Урала. Перед публикацией новости обязательно проверяйте достоверность информации на официальных источниках. Помните, что злоумышленники часто предcтавляются очевидцами событий в попытках распространить фейк и посеять панику cреди населения», — говорится в паблике. Представители антитеррористической комиссии призвали не пересылать подозрительные сообщения друзьям и близким, не переходить по посторонним ссылкам и соблюдать бдительность. В случае, если возникла угроза или на вас оказывают давление, можно позвонить по этим телефонам: 112 — единый телефон экстренной помощи 8 800 222 74 47 — горячая линия МВД России 8 800 224 22 22 — горячая линия ФСБ России 8 800 775 17 17 — горячая линия психологической помощи МЧС России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В майские праздники по Свердловской области может прокатиться волна фейков об атаках БПЛА и дронов. Жителей региона призвали не поддаваться панике. Соответствующее предупреждение опубликовал официальный telegram-канал «Антитеррор Урал». «Ожидается увеличение числа попыток вброса недостоверных новоcтей о террористических атаках дронов и БПЛА на территории Cреднего Урала. Перед публикацией новости обязательно проверяйте достоверность информации на официальных источниках. Помните, что злоумышленники часто предcтавляются очевидцами событий в попытках распространить фейк и посеять панику cреди населения», — говорится в паблике. Представители антитеррористической комиссии призвали не пересылать подозрительные сообщения друзьям и близким, не переходить по посторонним ссылкам и соблюдать бдительность. В случае, если возникла угроза или на вас оказывают давление, можно позвонить по этим телефонам: 112 — единый телефон экстренной помощи 8 800 222 74 47 — горячая линия МВД России 8 800 224 22 22 — горячая линия ФСБ России 8 800 775 17 17 — горячая линия психологической помощи МЧС России