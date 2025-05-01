От американских Ford до минских МАЗов: как изменились автобусы в Екатеринбурге за 100 лет. Фото

Автобусный парк Екатеринбурга отмечает столетие

02 мая 2025 в 17:20 Размер текста - 17 +

Автобусному парку Екатеринбурга 2 мая исполнилось 100 лет. URA.RU решила вспомнить, как за все это время поменялась техника. Первыми подобиями автобуса в Екатеринбурге были два американских Ford. Их в 1913 году привез в качестве эксперимента промышленник Владимир Ярутин. Так как машины были выполнены из дерева, городская брусчатка для них стала серьезным испытанием. Автобусов хватило лишь на четыре дня. Осенью 1924 года, уже после революции, трест «Коммунхоз» заказал для города 12 новых моделей Ford. Каждая вмещала 12 пассажиров. Ford были так же деревянными, но адаптированными под уральский климат. Кузовы им сделали более закрытыми. Модели имели одну дверь, которая служила входом и выходом. 2 мая 1925-го первые автобусы вышли на линию. В 1927 году в городе появились более дорогие британские Leyland Motors, хорошо зарекомендовавшие себя в Москве. Ими заменили Ford, которые все-таки плохо переносили свердловские дороги. Leyland могли перевозить уже 24 пассажиров. А скорость автобусов достигала 32 км/ч. Для увеличения количества маршрутов Свердловск (город был переименован в 2024 году) закупил также итальянские Fiat, немецкие Vomag и Mercedes — с кузовами московского завода. Однако вскоре их заменили ярославские Я-6, которые выпускали на американском двигателе Hercules. Производили автобусы в Союзе с 1929-го по 1932 год. Внешне они напоминали грузовик, хоть и кузов был сделан по типу Leyland. Автобусы разгонялись уже до 50 км/ч, имели две пассажирские двери и до 35 сидячих мест. Московский автомобильный завод им. Сталина начал выпускать знаменитые по фильму «Место встречи изменить нельзя» с Владимиром Высоцким ЗиС-8 «Фердинанд» и ЗиС-16. Первые образцы появились в Свердловске в1933-м. ЗиС-8, созданные на базе грузовика, могли разгоняться до 60 км/ч. Они имели 21 сидячее место и восемь стоячих. Эти автобусы позже прошли всю Великую Отечественную войну. Их использовали в качестве санитарных машин. Звукоизоляции у ЗиСов не было, поэтому пассажиры слышали все — и шум мотора, и скрип деревянного каркаса. Также не было обогревателя. Летом современным кондиционером у автобуса было простое открытое ветровое стекло. Машины были простые, но при этом надежные. С началом войны большая часть автопарка была отправлена на фронт, а другая часть — в соседние Арамиль и Верхнюю Пышму. В Свердловске остались трамваи, а позже были запущены троллейбусы. На пригородных маршрутах курсировали несколько газогенераторных трехтонок ЗиС-5. Они работали на деревянных чурках и перевозили пассажиров в открытых кузовах. После войны автобусный парк стал возвращаться в Свердловск. В 1948 году по городу уже колесили 34-местные ЗиСы-16. Дополнительно власти приобрели новые ЗиС-154 на 60 мест. Вскоре появились и ЗиС-155. Маршрутов становилось все больше, под низ приобретали новые ЗИЛ-158. Они производились на Заводе имени Лихачева и на Ликинском автобусном заводе. А еще пришли новые ПАЗ-651. Их выпускали несколько предприятий. В «пазиках» было 19 сидячих мест. Автобусы могли разгоняться до 70 км/час. Также пришла партия чешских Skoda и первых, вошедших всей линейкой в историю, венгерских Ikarus. На долгие годы эти страны стали главными поставщиками автобусов для Советского Союза. В это время пом городу курсировали в основном ЛАЗ-695. На Львовском заводе эта модель стала поистине народной. В ней были воплощены наиболее передовые технические решения того времени. Модель имела отопление, правда, неравномерное. В салоне было 32 места. А в целом автобусы были рассчитаны на 55 пассажиров. Также основными моделями города стали Икарус-620. Автобусы имели дизельный двигатель, широкие ширмовые двери и большую накопительную площадку в задней части салона. Это же позже внедрили советские конструкторы в ЛиАЗ-677. Автобусы эти появились в Свердловске в 1967 году. Из центра города в аэропорт Кольцово ездили комфортные «Икарусы-55». Автобусы имели удобные места для водителя. Пассажирские кресла были оснащены регулировкой наклона спинки. Развитие автобусного парка в Свердловске стало еще более интенсивным. В 1971-м появились «Икарусы-556» на 105 мест с максимальной скоростью 80 км/ч. А также сочлененные «Икарус-180». Автобусы имели огромную вместимость — до 169-ти пассажиров (37 сидячих мест). В 1973-м Свердловск обзавелся «Икарусами-200». Просторный кузов, большие окна, сильный двигатель. Также пришли «Икарусы-260» (на 102 пассажира) и «Икарусы-280» (на 168 пассажиров). Легкие в управлении и надежные. К концу 1985-го на балансе у города состояли больше тысячи единиц общественного транспорта. Они обслуживали 55 маршрутов: как внутренние, так и междугородние. За день автобусами пользовалось до 400 тысяч человек. Закупленные тогда «Икарусы», в том числе «гармошки», ЗИСы, ЛИАЗы, которые хорошо прогревались даже в лютый мороз, ездили до 2010-х. Наступил кризис. Прекратилось госфинансирование, снизилась регулярность движения транспорта, продолжительность его работы. В автопарк стали поступать старые автобусы из Европы, также ремонтировались те, что были в наличии. В 1993-м создали ЕМУП «Муниципальное объединение автобусных предприятий». В 1997—1998 годах город получил «Икарусы-283» — знаменитые 18-метровые «гармошки». Автобусы собрали на курганском заводе из машинокомплектов. Они были оснащены немецкими двигателями MAN D2866 TUH. Также парк начал пополняться московскими АКА 5225 «Мерседес» (производство Голицынского автобусного завода), шведскими Volvo B10M. Также курсировали московские «ЛиаЗ-5256» (производство Ликинского автобусного завода). В этот же период в Екатеринбурге появились первые частные перевозчики. Они использовали подержанные рижские RAF-2203, японские Toyota. Екатеринбург заполонили частные маршрутки и «пазики». В 2007-м город закупает новые НеФАЗ-5299 («КАМАЗавтобуспром»). Это полунизкопольные автобусы с переменным уровнем пола и низкопольной передней площадкой. В середине 2010-х город закупил новые НеФАЗ-5299, работающие на метане, также появились минские низкопольные автобусы с большой вместимостью МАЗ-203. Активно обновлять свой парк начали и частники, закупавшие ПАЗы-3204 «Вектор». Летом 2021-го на маршрут в последний раз вышел «Икарус-283». С 2018-го по 2022 годы муниципалитет получает еще несколько партий новых МАЗов и НеФАЗов. В марте 2024 года мэр Алексей Орлов анонсировал масштабную реформу. С ее помощью власти надеются обновить общественный транспорт, глобально улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. В апреле 2025 года мэрия объявила конкурс на поставку 15 автобусов-«гармошек», которые работают на газомоторном топливе.