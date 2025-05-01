Губернатор собрал свердловскую элиту и взял бензопилу, было неожиданное продолжение. Фото

Денис Паслер провел субботник на Шарташе и в госпитале ветеранов войн

02 мая 2025 в 16:19 Размер текста - 17 +

На Шарташе фронт работ оказался серьезнее, чем у госпиталя Фото: Размик Закарян © URA.RU Врио свердловского губернатора Денис Паслер перестроил формат традиционных субботников: собрал топ-чиновников в выходной, вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым прибрался в Шарташском лесопарке, а, посадив ель у госпиталя ветеранов войн, навестил раненых бойцов. Что было неожиданно, ведь его предшественник Евгений Куйвашев в учреждении не задерживался. Все это время за Паслером наблюдал корреспондент URA.RU. Куйвашев собирал подчиненных в будний день в конце апреля и только на уборку возле госпиталя на Широкой речке. Туда же подтягивались депутаты. Истеблишмент высаживал саженцы, ел полевую кашу, а потом все расходились. Паслер же многолетнюю традицию пересмотрел. В этом году локации две — не только госпиталь, но и лесопарк. Изначально сбор планировали на 26 апреля (это тоже была суббота), но пошел дождь, и перенесли на 2 мая. Алексей Шмыков уже вторую субботу убирается на Шарташе Фото: Размик Закарян © URA.RU За полчаса до официального начала у входа в парк стояли Орлов, первый замгубернатора Алексей Шмыков и глава минприроды Денис Мамонтов (он, собственно, и предлагал начальству, где прибираться), депутат заксобрания от Кировского района Михаил Клименко, префект Андрей Корюков, депутат гордумы Артур Зиганшин, экс-директор Шарташского лесопарка. Вскоре к ним присоединился бизнесмен Андрей Симановский («Сима-Ленд»), подошла и спикер гордумы Анна Гурарий. Оценив экипировку мужчин, заявила: «Хорошо подготовились». Мамонтов хвастался перед ней, надевшей розовые тряпичные кроссовки и белый свитшот, удобными резиновыми сапогами. Сам Паслер подъехал чуть позже — в удобном спецкостюме, тактических кроссовках и в кепке (таким его еще не видели). Ему тут же сунули спрей от клещей, хоть и, указал Мамонтов, накануне обработку от клещей в парке провели. «А СМИ обработали? Прессу беречь надо», — справился Паслер и пошел вглубь парка. Здесь уже вовсю кипела работа, трудились порядка 250 человек — местные жители, волонтеры, инициативные группы (тоже новинка). Жужжал шредер для дерева. Начали делить обязанности. «Я могу пилить», — вызвался Орлов и с бензопилой в руках отправился резать сухие стволы. Мамонтов командовал губернатору: «Несите ветки к мешкам, сейчас подъедет дробилка». Все принялись за работу. Постепенно Паслер удалялся все глубже в лес, вместе с ним и Мамонтов. Тандем образовался гармоничный. Губернатор перехватил у мэра бензопилу, взялся срезать сухостой, а министр убирал стволы и ветки. Денис Паслер к работе отнесся серьезно Фото: Размик Закарян © URA.RU Орлов (кстати, конкурент Паслера на праймериз «Единой России») перешел к дробилке — в компанию к Шмыкову и главе минстроя Сурганову. Они оба не испугались дождя и были на уборке здесь же неделю назад. «Почему снова пришел? Если нужно будет третий раз, и третий приду», — поделился с корреспондентом Сурганов. Поработав полчаса, делегация направилась на выход. По пути у шатров встретили Гурарий, попивавшую чай. Паслер расспрашивал Мамонтова и Орлова про развитие парка, судьбой которого заинтересовался. «Денис Владимирович узнал, когда будет субботник, спросил прямо про Шарташ. Для него это место понятно. Это же не только одно из любимых мест отдыха горожан. Это одна из серьезных составляющих экосистемы города, это единственный природный водоем, глубокий, которому много веков. Конечно, его надо содержать в порядке», — обозначил URA.RU Орлов. Мэр Екатеринбурга с бензопилой управился легко Фото: Размик Закарян © URA.RU Шарташскому лесопарку много внимания уделял Куйвашев. С 2017 года здесь пытаются реализовать масштабную концепцию обновления, с подачи Куйвашева даже создали большой мастер-план. Но приступить к масштабным работам пока не удалось ни одному директору, их за последние годы было несколько. Паслер во время беседы с ответственными за парк обозначил: территория должна непрерывно улучшаться, и с его стороны будет повышенное внимание. Еще спрашивал, где уже заасфальтировали пешеходные дорожки, когда будет продолжение. «Вопросы развития парка, они же многогранные… Если это асфальтовая дорожка, то это строительство капитальное. Если это благоустройство, то это проведение мероприятий с привлечением людей. Мы еще не разговаривали про вопросы, связанные с очисткой озера и другие мероприятия, которые проводим. Здесь пожелания [от Дениса Владимировича] к тому, чтобы эти изменения были непрерывными. Были разные проблемы: где-то приоритеты финансирования, где-то госэкспертиза проектов с асфальтом… Всему есть объяснения. Но парк постепенно развивается, технику вот закупили», — поделился с корреспондентом Мамонтов. Татьяна Савинова как курирующий замгубернатора веля себя в госпитале по-хозяйски Фото: Размик Закарян © URA.RU Проводив Паслера, чиновники отправились к шатру с полевой кухней. А губернатор помчал на служебном Tank 500 в госпиталь. Здесь уже ждали депутаты-единороссы из заксобрания в фирменных синих куртках и кепках во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. По традиции нужно было высадить саженцы ели и полить. У Паслера получилось, помогать депутатам не стал: «Самостоятельные, справятся сами». Поближе к нему старались держаться Сергей Никонов и именинник Евгений Старков, помощник Вячеслава Вегнера Никита Соловьев, мечтающий попасть на выборы-2026. На общую фотографию «единороссов» с Паслером неожиданно пристроились коммунист Станислав Блохин и эсер Агарон Варданян, родственник колоритного вице-спикера заксо Армена Карапетяна, который пытается выстроить с Паслером такие же отношения, как с Куйвашевым. В толпе депутатов чуть выделялись несколько областных чиновников: замы губернатора Василий Козлов и Иван Детченя, заместители руководителя аппарата правительства Вадим Дубичев и Владимир Черепанов, временный (или нет?) глава департамента информполитики Никита Сухих, замглавы департамента внутренней политики Дмитрий Числов, курирующий тему СВО. «Швиндт еще где-то был. Территория большая, всех по ней раскидали», — подсказал журналисту один из участников. «Нам сказали, кто сможет, приходите. Многие в отпусках, оттуда вызывать не стали. Кто хотел, те уехали на майские праздники. На мои планы субботник никак не повлиял», — заверил другой госслужащий. Долго врио губернатора общался с Еленой Клименко Фото: Размик Закарян © URA.RU Накануне — на первомайской демонстрации — все потеряли ближайшую соратницу Паслера, замгубернатора-министра здравоохранения Татьяну Савинову. В толпе празднующих прошел слух, что она уехала в Оренбург — по личным делам. «Денис Владимирович, может, кашу?», — предложила Савинова шефу. Первым получать порцию Паслер постеснялся. «Лена, мне неудобно», — тепло объяснил он депутату заксобрания Елене Чечуновой, которую знает еще с конца «нулевых». А после каши в компании той же Савиновой, Людмилы Бабушкиной и главврача госпиталя Олега Забродина Паслер отправился навещать бойцов (к теме СВО у него особое внимание). Но перед этим еще долго общался с главой свердловского избиркома Еленой Клименко — уточнял вопросы, связанные с подачей документов перед сентябрьскими выборами губернатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио свердловского губернатора Денис Паслер перестроил формат традиционных субботников: собрал топ-чиновников в выходной, вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым прибрался в Шарташском лесопарке, а, посадив ель у госпиталя ветеранов войн, навестил раненых бойцов. Что было неожиданно, ведь его предшественник Евгений Куйвашев в учреждении не задерживался. Все это время за Паслером наблюдал корреспондент URA.RU. Куйвашев собирал подчиненных в будний день в конце апреля и только на уборку возле госпиталя на Широкой речке. Туда же подтягивались депутаты. Истеблишмент высаживал саженцы, ел полевую кашу, а потом все расходились. Паслер же многолетнюю традицию пересмотрел. В этом году локации две — не только госпиталь, но и лесопарк. Изначально сбор планировали на 26 апреля (это тоже была суббота), но пошел дождь, и перенесли на 2 мая. За полчаса до официального начала у входа в парк стояли Орлов, первый замгубернатора Алексей Шмыков и глава минприроды Денис Мамонтов (он, собственно, и предлагал начальству, где прибираться), депутат заксобрания от Кировского района Михаил Клименко, префект Андрей Корюков, депутат гордумы Артур Зиганшин, экс-директор Шарташского лесопарка. Вскоре к ним присоединился бизнесмен Андрей Симановский («Сима-Ленд»), подошла и спикер гордумы Анна Гурарий. Оценив экипировку мужчин, заявила: «Хорошо подготовились». Мамонтов хвастался перед ней, надевшей розовые тряпичные кроссовки и белый свитшот, удобными резиновыми сапогами. Сам Паслер подъехал чуть позже — в удобном спецкостюме, тактических кроссовках и в кепке (таким его еще не видели). Ему тут же сунули спрей от клещей, хоть и, указал Мамонтов, накануне обработку от клещей в парке провели. «А СМИ обработали? Прессу беречь надо», — справился Паслер и пошел вглубь парка. Здесь уже вовсю кипела работа, трудились порядка 250 человек — местные жители, волонтеры, инициативные группы (тоже новинка). Жужжал шредер для дерева. Начали делить обязанности. «Я могу пилить», — вызвался Орлов и с бензопилой в руках отправился резать сухие стволы. Мамонтов командовал губернатору: «Несите ветки к мешкам, сейчас подъедет дробилка». Все принялись за работу. Постепенно Паслер удалялся все глубже в лес, вместе с ним и Мамонтов. Тандем образовался гармоничный. Губернатор перехватил у мэра бензопилу, взялся срезать сухостой, а министр убирал стволы и ветки. Орлов (кстати, конкурент Паслера на праймериз «Единой России») перешел к дробилке — в компанию к Шмыкову и главе минстроя Сурганову. Они оба не испугались дождя и были на уборке здесь же неделю назад. «Почему снова пришел? Если нужно будет третий раз, и третий приду», — поделился с корреспондентом Сурганов. Поработав полчаса, делегация направилась на выход. По пути у шатров встретили Гурарий, попивавшую чай. Паслер расспрашивал Мамонтова и Орлова про развитие парка, судьбой которого заинтересовался. «Денис Владимирович узнал, когда будет субботник, спросил прямо про Шарташ. Для него это место понятно. Это же не только одно из любимых мест отдыха горожан. Это одна из серьезных составляющих экосистемы города, это единственный природный водоем, глубокий, которому много веков. Конечно, его надо содержать в порядке», — обозначил URA.RU Орлов. Шарташскому лесопарку много внимания уделял Куйвашев. С 2017 года здесь пытаются реализовать масштабную концепцию обновления, с подачи Куйвашева даже создали большой мастер-план. Но приступить к масштабным работам пока не удалось ни одному директору, их за последние годы было несколько. Паслер во время беседы с ответственными за парк обозначил: территория должна непрерывно улучшаться, и с его стороны будет повышенное внимание. Еще спрашивал, где уже заасфальтировали пешеходные дорожки, когда будет продолжение. «Вопросы развития парка, они же многогранные… Если это асфальтовая дорожка, то это строительство капитальное. Если это благоустройство, то это проведение мероприятий с привлечением людей. Мы еще не разговаривали про вопросы, связанные с очисткой озера и другие мероприятия, которые проводим. Здесь пожелания [от Дениса Владимировича] к тому, чтобы эти изменения были непрерывными. Были разные проблемы: где-то приоритеты финансирования, где-то госэкспертиза проектов с асфальтом… Всему есть объяснения. Но парк постепенно развивается, технику вот закупили», — поделился с корреспондентом Мамонтов. Проводив Паслера, чиновники отправились к шатру с полевой кухней. А губернатор помчал на служебном Tank 500 в госпиталь. Здесь уже ждали депутаты-единороссы из заксобрания в фирменных синих куртках и кепках во главе со спикером Людмилой Бабушкиной. По традиции нужно было высадить саженцы ели и полить. У Паслера получилось, помогать депутатам не стал: «Самостоятельные, справятся сами». Поближе к нему старались держаться Сергей Никонов и именинник Евгений Старков, помощник Вячеслава Вегнера Никита Соловьев, мечтающий попасть на выборы-2026. На общую фотографию «единороссов» с Паслером неожиданно пристроились коммунист Станислав Блохин и эсер Агарон Варданян, родственник колоритного вице-спикера заксо Армена Карапетяна, который пытается выстроить с Паслером такие же отношения, как с Куйвашевым. В толпе депутатов чуть выделялись несколько областных чиновников: замы губернатора Василий Козлов и Иван Детченя, заместители руководителя аппарата правительства Вадим Дубичев и Владимир Черепанов, временный (или нет?) глава департамента информполитики Никита Сухих, замглавы департамента внутренней политики Дмитрий Числов, курирующий тему СВО. «Швиндт еще где-то был. Территория большая, всех по ней раскидали», — подсказал журналисту один из участников. «Нам сказали, кто сможет, приходите. Многие в отпусках, оттуда вызывать не стали. Кто хотел, те уехали на майские праздники. На мои планы субботник никак не повлиял», — заверил другой госслужащий. Накануне — на первомайской демонстрации — все потеряли ближайшую соратницу Паслера, замгубернатора-министра здравоохранения Татьяну Савинову. В толпе празднующих прошел слух, что она уехала в Оренбург — по личным делам. «Денис Владимирович, может, кашу?», — предложила Савинова шефу. Первым получать порцию Паслер постеснялся. «Лена, мне неудобно», — тепло объяснил он депутату заксобрания Елене Чечуновой, которую знает еще с конца «нулевых». А после каши в компании той же Савиновой, Людмилы Бабушкиной и главврача госпиталя Олега Забродина Паслер отправился навещать бойцов (к теме СВО у него особое внимание). Но перед этим еще долго общался с главой свердловского избиркома Еленой Клименко — уточнял вопросы, связанные с подачей документов перед сентябрьскими выборами губернатора.