01 мая 2025

Что известно о семье, в которой выпал из окна и разбился ребенок

На окне квартиры, из которого в Екатеринбурге выпал ребенок, не было блокиратора
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь, офис, окна, отопление, жара
Женщина заботилась о том, чтобы окна были закрыты. Но перед трагедией кто-то снял блокираторы Фото:

Мать, чей ребенок погиб, выпав из окна, воспитывала его и еще одного малыша одна. Перед трагедией в гости к семье приезжал родственник, который, предположительно, мог снять блокираторы с окон. Подробностями с URA.RU поделился источник.

«Мама работает медсестрой, сейчас она в декрете. Одна воспитывала двух малышей дошкольного возраста. В городе у нее помощников нет: ее мать (бабушка детей) умерла давно, а с отцом сыновей в разводе, у него сейчас другая семья. Физически он ей не помогал», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, в дни трагедии к женщине приезжал родственник, который жил в комнате, где позже случилась беда. После его отъезда на окнах якобы оказался снят блокиратор. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии. Ее второго ребенка на время отвезли в деревню к дедушке.

Как сообщалось, двухлетний малыш играл с котом и выпал из окна пятого этажа на улице Раевского. Питомец сразу погиб, а за жизнь мальчика боролись врачи детской больницы №9. Однако он получил тяжелые травмы и умер.

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Мать, чей ребенок погиб, выпав из окна, воспитывала его и еще одного малыша одна. Перед трагедией в гости к семье приезжал родственник, который, предположительно, мог снять блокираторы с окон. Подробностями с URA.RU поделился источник. «Мама работает медсестрой, сейчас она в декрете. Одна воспитывала двух малышей дошкольного возраста. В городе у нее помощников нет: ее мать (бабушка детей) умерла давно, а с отцом сыновей в разводе, у него сейчас другая семья. Физически он ей не помогал», — объяснил собеседник агентства. По его словам, в дни трагедии к женщине приезжал родственник, который жил в комнате, где позже случилась беда. После его отъезда на окнах якобы оказался снят блокиратор. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии. Ее второго ребенка на время отвезли в деревню к дедушке. Как сообщалось, двухлетний малыш играл с котом и выпал из окна пятого этажа на улице Раевского. Питомец сразу погиб, а за жизнь мальчика боролись врачи детской больницы №9. Однако он получил тяжелые травмы и умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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