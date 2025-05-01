Что известно о семье, в которой выпал из окна и разбился ребенок

На окне квартиры, из которого в Екатеринбурге выпал ребенок, не было блокиратора

02 мая 2025 в 14:40 Размер текста - 17 +

Женщина заботилась о том, чтобы окна были закрыты. Но перед трагедией кто-то снял блокираторы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мать, чей ребенок погиб, выпав из окна, воспитывала его и еще одного малыша одна. Перед трагедией в гости к семье приезжал родственник, который, предположительно, мог снять блокираторы с окон. Подробностями с URA.RU поделился источник. «Мама работает медсестрой, сейчас она в декрете. Одна воспитывала двух малышей дошкольного возраста. В городе у нее помощников нет: ее мать (бабушка детей) умерла давно, а с отцом сыновей в разводе, у него сейчас другая семья. Физически он ей не помогал», — объяснил собеседник агентства. По его словам, в дни трагедии к женщине приезжал родственник, который жил в комнате, где позже случилась беда. После его отъезда на окнах якобы оказался снят блокиратор. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии. Ее второго ребенка на время отвезли в деревню к дедушке. Как сообщалось, двухлетний малыш играл с котом и выпал из окна пятого этажа на улице Раевского. Питомец сразу погиб, а за жизнь мальчика боролись врачи детской больницы №9. Однако он получил тяжелые травмы и умер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мать, чей ребенок погиб, выпав из окна, воспитывала его и еще одного малыша одна. Перед трагедией в гости к семье приезжал родственник, который, предположительно, мог снять блокираторы с окон. Подробностями с URA.RU поделился источник. «Мама работает медсестрой, сейчас она в декрете. Одна воспитывала двух малышей дошкольного возраста. В городе у нее помощников нет: ее мать (бабушка детей) умерла давно, а с отцом сыновей в разводе, у него сейчас другая семья. Физически он ей не помогал», — объяснил собеседник агентства. По его словам, в дни трагедии к женщине приезжал родственник, который жил в комнате, где позже случилась беда. После его отъезда на окнах якобы оказался снят блокиратор. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии. Ее второго ребенка на время отвезли в деревню к дедушке. Как сообщалось, двухлетний малыш играл с котом и выпал из окна пятого этажа на улице Раевского. Питомец сразу погиб, а за жизнь мальчика боролись врачи детской больницы №9. Однако он получил тяжелые травмы и умер.