Москва обостряет конкуренцию на свердловских выборах в Госдуму

Среднеуральск и Верхнюю Пышму хотят включить в Нижнетагильский округ

29 апреля 2025 в 23:03 Размер текста - 17 +

Место будет только одно, а интересантов — сразу трое Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подготовленная администрацией президента РФ совместно с Центризбиркомом новая нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму 2026 года несет свердловчанам мощную политическую интригу. Документ предполагает столкновение в одном округе интересов сразу трех крупных финансово-промышленных групп. И это главное изменение. Речь про Нижнетагильский одномандатный округ. С 2021 года его в Госдуме представляет бывший сотрудник «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Константин Захаров («Единая Россия»). Серьезное влияние на общественно-политические процессы в рамках территории также оказывает холдинг «Евраз» (владеет «Нижнетагильским металлургическим комбинатом»). По данным URA.RU, в последнее время велись переговоры о том, чтобы депутатские полномочия Захарова в 2026 году были продлены. К Нижнетагильскому округу решили присоединить Верхнюю Пышму, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании (УГМК), и Среднеуральск. Этот город тоже относят к зоне влияния «медников». Как и Кировград, входивший в Нижнетагильский округ и ранее. «Теперь УГМК, УВЗ и „Евразу“ придется как-то договариваться. И исход этого кулуарного торга непредсказуем. Ведь у УГМК, по слухам, тоже есть кого выдвинуть в Госдуму», — знает источник URA.RU в руководстве свердловской «Единой России». При этом близкий к УГМК собеседник утверждает, что реального интереса к участию в выборах 2026 года у компании нет. Новость по теме Губернатор Паслер устроил проверку депутатам Госдумы, под ударом четыре политика Ранее Верхняя Пышма и Среднеуральск входили в состав Свердловского одномандатного округа. От него с 2016 года избирался Андрей Альшевских («Единая Россия»). Еще когда реформа только готовилась, URA.RU сообщало, что УГМК может выступить против его переизбрания — из-за неких давних противоречий. Если парламент утвердит новую нарезку, в Свердловский округ войдут Академический, Ленинский, Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга. Кстати, известно, что отношения с городской администрацией у Альшевских тоже напряженные (чиновников раздражают его запросы). Узнать у Альшевских, считает ли он себя бенефициаром перенарезки, вечером 29 апреля не удалось: на звонок корреспондента URA.RU политик не ответил. Карта — если ее утвердит Госдума — будет выглядеть так Фото: документ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подготовленная администрацией президента РФ совместно с Центризбиркомом новая нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму 2026 года несет свердловчанам мощную политическую интригу. Документ предполагает столкновение в одном округе интересов сразу трех крупных финансово-промышленных групп. И это главное изменение. Речь про Нижнетагильский одномандатный округ. С 2021 года его в Госдуме представляет бывший сотрудник «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Константин Захаров («Единая Россия»). Серьезное влияние на общественно-политические процессы в рамках территории также оказывает холдинг «Евраз» (владеет «Нижнетагильским металлургическим комбинатом»). По данным URA.RU, в последнее время велись переговоры о том, чтобы депутатские полномочия Захарова в 2026 году были продлены. К Нижнетагильскому округу решили присоединить Верхнюю Пышму, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании (УГМК), и Среднеуральск. Этот город тоже относят к зоне влияния «медников». Как и Кировград, входивший в Нижнетагильский округ и ранее. «Теперь УГМК, УВЗ и „Евразу“ придется как-то договариваться. И исход этого кулуарного торга непредсказуем. Ведь у УГМК, по слухам, тоже есть кого выдвинуть в Госдуму», — знает источник URA.RU в руководстве свердловской «Единой России». При этом близкий к УГМК собеседник утверждает, что реального интереса к участию в выборах 2026 года у компании нет. Ранее Верхняя Пышма и Среднеуральск входили в состав Свердловского одномандатного округа. От него с 2016 года избирался Андрей Альшевских («Единая Россия»). Еще когда реформа только готовилась, URA.RU сообщало, что УГМК может выступить против его переизбрания — из-за неких давних противоречий. Если парламент утвердит новую нарезку, в Свердловский округ войдут Академический, Ленинский, Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга. Кстати, известно, что отношения с городской администрацией у Альшевских тоже напряженные (чиновников раздражают его запросы). Узнать у Альшевских, считает ли он себя бенефициаром перенарезки, вечером 29 апреля не удалось: на звонок корреспондента URA.RU политик не ответил.