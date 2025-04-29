Москва обостряет конкуренцию на свердловских выборах в Госдуму

Подготовленная администрацией президента РФ совместно с Центризбиркомом новая нарезка одномандатных округов на выборах в Госдуму 2026 года несет свердловчанам мощную политическую интригу. Документ предполагает столкновение в одном округе интересов сразу трех крупных финансово-промышленных групп. И это главное изменение.
Речь про Нижнетагильский одномандатный округ. С 2021 года его в Госдуме представляет бывший сотрудник «Уралвагонзавода» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») Константин Захаров («Единая Россия»). Серьезное влияние на общественно-политические процессы в рамках территории также оказывает холдинг «Евраз» (владеет «Нижнетагильским металлургическим комбинатом»). По данным URA.RU, в последнее время велись переговоры о том, чтобы депутатские полномочия Захарова в 2026 году были продлены.
К Нижнетагильскому округу решили присоединить Верхнюю Пышму, где располагается штаб-квартира Уральской горно-металлургической компании (УГМК), и Среднеуральск. Этот город тоже относят к зоне влияния «медников». Как и Кировград, входивший в Нижнетагильский округ и ранее.
«Теперь УГМК, УВЗ и „Евразу“ придется как-то договариваться. И исход этого кулуарного торга непредсказуем. Ведь у УГМК, по слухам, тоже есть кого выдвинуть в Госдуму», — знает источник URA.RU в руководстве свердловской «Единой России». При этом близкий к УГМК собеседник утверждает, что реального интереса к участию в выборах 2026 года у компании нет.
Ранее Верхняя Пышма и Среднеуральск входили в состав Свердловского одномандатного округа. От него с 2016 года избирался Андрей Альшевских («Единая Россия»). Еще когда реформа только готовилась, URA.RU сообщало, что УГМК может выступить против его переизбрания — из-за неких давних противоречий.
Если парламент утвердит новую нарезку, в Свердловский округ войдут Академический, Ленинский, Верх-Исетский и Железнодорожный районы Екатеринбурга. Кстати, известно, что отношения с городской администрацией у Альшевских тоже напряженные (чиновников раздражают его запросы). Узнать у Альшевских, считает ли он себя бенефициаром перенарезки, вечером 29 апреля не удалось: на звонок корреспондента URA.RU политик не ответил.
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