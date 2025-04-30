Сотни байкеров оккупируют дороги в центре Екатеринбурга: афиша на майские праздники

В Екатеринбурге в майские праздники пройдет открытие мотосезона

30 апреля 2025 в 16:29 Размер текста - 17 +

Байкеры поедут от ККТ «Космос» Фото: Размик Закарян © URA.RU Впереди екатеринбуржцев ждет четыре майских выходных. Горожанам предлагают провести свободное время на вечеринках, мастер-классах, научиться готовить самый вкусный шашлык, побороться за 1,5 килограмма люля-кебаба, забраться на смотровую площадку «Белой башни», понаблюдать за колонной байкеров и многое другое. Подборка самых интересных мероприятий с 1 по 4 мая — в афише URA.RU. 1 мая Рок-вечеринка «Олдскулы» В клубе «Нирвана» устроят тематическую тусовку. Здесь будут выступать диджеи и музыкант, пройдет массовое караоке: гости будут петь вместе, текст покажут на большом экране, а также устроят бирпонг. Начало — в 23:30, вход — от 400 рублей. 18+ На вечеринки вход строго 18+ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тусовка Project X Самая отвязная студенческая вечеринка по мотивам одноименного фильма пройдет в концерт-холле «Свобода». В программе — гоу-гоу, DJ-сеты, расшатывающие танцпол, дикие конкурсы, бирпонг-батлы. Начало — в 23:30, билет стоит от 399 рублей. 18+ Фестиваль «ЕЩЕНЕМАРТ» В книжном магазине «Буквально» ждут любителей литературы. Гости смогут посетить книжную ярмарку издательств «Поляндрия» и NoAge, презентацию романов Ольги Птицевой, Евгении Некрасовой и Саманты Харви, спектакль-читку по книге «Папины слова». Вход свободный, мероприятие пройдет с 11:00 до 20:00. 16+ 2 мая Фестиваль «Майские мангальские» Все майские праздники в загородном клубе «Белая лошадь» будет проходить программа на свежем воздухе. Здесь пройдут показательное приготовление рыбы на мангале и северной ухи, лекции, где расскажут, какие маринады подойдут для рыбы, как сделать настоящий кавказский шашлык, а на мастер-классах гости узнают, как готовить казан-кабоб из птицы и солянку. В программе также дегустация ухи, розыгрыш 1,5-метрового люля-кебаба, ребра и рыбы, выступления артистов, танцы под балалайку. Вход свободный, фестиваль продлится с 1 по 4 мая с 12:00 до 17:00. 6+ Участникам напомнят о ресторане «Россия» и популярной двухэтажной пельменной на Пушкина Фото: Александр Мамаев © URA.RU Экскурсия по улице Пушкина Участникам расскажут, как менялась улица, какие значимые здания находятся и что за кулинарные традиции здесь существовали. Старт в 14:00 от Водонапорной башни на улице Горького, 4в, билет стоит 800 рублей. 12+ Мастер-класс в парке Маяковского В городских мастерских нон-стопом будут проводить обучение. Можно освоить роспись имбирных пряников, домиков или бейсболок, научиться делать обвесы на сумки и ремни, сделать флорариумы с живыми суккулентами, панно из гипса, свечи из вощины с травами и многое другое. Стоимость мастер-классов варьируется от 450 до 1200 рублей. Посетителей ждут с 12:00 до 18:00. 12+ 3 мая Ярмарка «Первомай» В «Сити-Центре» устроят творческую встречу. Арт-объединение под кураторством Софы Романовой проведет мастер-классы по коллажам, мозаике и изготовлению украшений из дерева, все будет сделано в стиле советского авангарда. Также в программе — диджей-сеты, лекции о моде 80-х и советской парфюмерии, кастом-зона, будет работать бар. Вход свободный, ярмарка продлится с 15:00 до 20:00. 16+ Участники могут не только пробежать, но и пройти дистанцию Фото: Алексей Колчин © URA.RU Пробежка в ЦПКиО В «Sound Парке» в ЦПКиО собирают любителей бега. Участникам предстоит преодолеть 5 км, делать это можно в комфортном для себя темпе — бегом или пешком. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте «5 верст» и показать организаторам полученный QR-код. Вход бесплатный, начало в 9:00. 12+ Экскурсия на «Белую башню» Для тех, кто не планирует сидеть дома, есть вариант с посещением водонапорной башни завода УЗТМ. На экскурсии расскажут, как появилась башня, для чего ее построили, как работали и работают с памятниками архитектуры, в финале будет подъем на смотровую площадку. Начало — в 13:00, дети до 12 лет проходят бесплатно, но в сопровождении взрослого (1 взрослый — 1 ребенок), для остальных вход — 400 рублей. 6+ Открытие мотосезона Возле ККТ «Космос» в 11:00 соберутся байкеры со всей области. Колонна двинется в 14:00 по центральным улицам Екатеринбурга. Посмотреть на это можно бесплатно. 6+ 4 мая Книжный своп В книжном магазине «Буквально» пройдет обмен книгами, лучше всего приносить их в хорошем состоянии. Не возбраняется прийти без книги и взять то, что приглянулось. Вход свободный, всех желающих ждут с 12:00 до 19:00. 12+ Дмитрий Брекоткин примерит на себя новую роль Фото: Размик Закарян © URA.RU Читка «Приключения Незнайки и его друзей» с Дмитрием Брекоткиным Участник «Уральских пельменей» прочитает сказку в сопровождении симфонического оркестра. Также прозвучит музыка зарубежных и русских композиторов. Концерт начнется в 15:00 в Свердловской филармонии, билеты — от 1100 рублей. 6+ Концерт группы TMNV Насладиться поп-роком вперемешку с электронной музыкой можно в клубе «Нирвана». Начало в 19:00, билеты стоят от 1600 рублей. 16+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Впереди екатеринбуржцев ждет четыре майских выходных. Горожанам предлагают провести свободное время на вечеринках, мастер-классах, научиться готовить самый вкусный шашлык, побороться за 1,5 килограмма люля-кебаба, забраться на смотровую площадку «Белой башни», понаблюдать за колонной байкеров и многое другое. Подборка самых интересных мероприятий с 1 по 4 мая — в афише URA.RU. Рок-вечеринка «Олдскулы» В клубе «Нирвана» устроят тематическую тусовку. Здесь будут выступать диджеи и музыкант, пройдет массовое караоке: гости будут петь вместе, текст покажут на большом экране, а также устроят бирпонг. Начало — в 23:30, вход — от 400 рублей. 18+ Тусовка Project X Самая отвязная студенческая вечеринка по мотивам одноименного фильма пройдет в концерт-холле «Свобода». В программе — гоу-гоу, DJ-сеты, расшатывающие танцпол, дикие конкурсы, бирпонг-батлы. Начало — в 23:30, билет стоит от 399 рублей. 18+ Фестиваль «ЕЩЕНЕМАРТ» В книжном магазине «Буквально» ждут любителей литературы. Гости смогут посетить книжную ярмарку издательств «Поляндрия» и NoAge, презентацию романов Ольги Птицевой, Евгении Некрасовой и Саманты Харви, спектакль-читку по книге «Папины слова». Вход свободный, мероприятие пройдет с 11:00 до 20:00. 16+ Фестиваль «Майские мангальские» Все майские праздники в загородном клубе «Белая лошадь» будет проходить программа на свежем воздухе. Здесь пройдут показательное приготовление рыбы на мангале и северной ухи, лекции, где расскажут, какие маринады подойдут для рыбы, как сделать настоящий кавказский шашлык, а на мастер-классах гости узнают, как готовить казан-кабоб из птицы и солянку. В программе также дегустация ухи, розыгрыш 1,5-метрового люля-кебаба, ребра и рыбы, выступления артистов, танцы под балалайку. Вход свободный, фестиваль продлится с 1 по 4 мая с 12:00 до 17:00. 6+ Экскурсия по улице Пушкина Участникам расскажут, как менялась улица, какие значимые здания находятся и что за кулинарные традиции здесь существовали. Старт в 14:00 от Водонапорной башни на улице Горького, 4в, билет стоит 800 рублей. 12+ Мастер-класс в парке Маяковского В городских мастерских нон-стопом будут проводить обучение. Можно освоить роспись имбирных пряников, домиков или бейсболок, научиться делать обвесы на сумки и ремни, сделать флорариумы с живыми суккулентами, панно из гипса, свечи из вощины с травами и многое другое. Стоимость мастер-классов варьируется от 450 до 1200 рублей. Посетителей ждут с 12:00 до 18:00. 12+ Ярмарка «Первомай» В «Сити-Центре» устроят творческую встречу. Арт-объединение под кураторством Софы Романовой проведет мастер-классы по коллажам, мозаике и изготовлению украшений из дерева, все будет сделано в стиле советского авангарда. Также в программе — диджей-сеты, лекции о моде 80-х и советской парфюмерии, кастом-зона, будет работать бар. Вход свободный, ярмарка продлится с 15:00 до 20:00. 16+ Пробежка в ЦПКиО В «Sound Парке» в ЦПКиО собирают любителей бега. Участникам предстоит преодолеть 5 км, делать это можно в комфортном для себя темпе — бегом или пешком. Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте «5 верст» и показать организаторам полученный QR-код. Вход бесплатный, начало в 9:00. 12+ Экскурсия на «Белую башню» Для тех, кто не планирует сидеть дома, есть вариант с посещением водонапорной башни завода УЗТМ. На экскурсии расскажут, как появилась башня, для чего ее построили, как работали и работают с памятниками архитектуры, в финале будет подъем на смотровую площадку. Начало — в 13:00, дети до 12 лет проходят бесплатно, но в сопровождении взрослого (1 взрослый — 1 ребенок), для остальных вход — 400 рублей. 6+ Открытие мотосезона Возле ККТ «Космос» в 11:00 соберутся байкеры со всей области. Колонна двинется в 14:00 по центральным улицам Екатеринбурга. Посмотреть на это можно бесплатно. 6+ Книжный своп В книжном магазине «Буквально» пройдет обмен книгами, лучше всего приносить их в хорошем состоянии. Не возбраняется прийти без книги и взять то, что приглянулось. Вход свободный, всех желающих ждут с 12:00 до 19:00. 12+ Читка «Приключения Незнайки и его друзей» с Дмитрием Брекоткиным Участник «Уральских пельменей» прочитает сказку в сопровождении симфонического оркестра. Также прозвучит музыка зарубежных и русских композиторов. Концерт начнется в 15:00 в Свердловской филармонии, билеты — от 1100 рублей. 6+ Концерт группы TMNV Насладиться поп-роком вперемешку с электронной музыкой можно в клубе «Нирвана». Начало в 19:00, билеты стоят от 1600 рублей. 16+