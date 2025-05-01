Екатеринбуржец узнал на видео 100-летней давности своих предков-партизанов

Екатеринбуржец узнал на видео демонстрации 1 мая 1924 года прадеда и прабабушку

02 мая 2025 в 09:17 Размер текста - 17 +

Традиция отмечать Первомай сохранилась в Екатеринбурге и спустя 101 год Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Екатеринбурга узнал на кадрах немой кинохроники, сделанных 1 мая 1924 года, своих предков. Читатель URA.RU сообщил, что его прадед участвовал в партизанском движении. «С удивлением и радостью обнаружил на кадрах хроники своих прадеда и прабабушку! Спасибо! Мой прадед участвовал в партизанском сопротивлении белочехам и колчаковцам, на нашей уральской земле. И праздники Первомай и День Октябрьской Социалистической Революции — самые главные дни в нашей семье! Это реально наши главные семейные праздники!» — написал читатель под ником Правдоруб под заметкой агентства. Он уточнил, что его прабабушка и прадед попадают в кадр на 20-21 секундах видео. Кое-кто из комментаторов порадовался за мужчину, а кое-кто и усомнился в его словах. Ровно 101 год назад в Екатеринбурге, который тогда еще не переименовали в Свердловск, прошла демонстрация по поводу Первомая. Ее снимали на видео, и кадры сохранились в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов. На них видно, как мимо Дома профсоюзов идут колонны с рабочими, крестьянами, военными, буденовцами, пожарными, пионерами. Люди несут знамена, транспаранты, портреты Ленина, на улице играет духовой оркестр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга узнал на кадрах немой кинохроники, сделанных 1 мая 1924 года, своих предков. Читатель URA.RU сообщил, что его прадед участвовал в партизанском движении. «С удивлением и радостью обнаружил на кадрах хроники своих прадеда и прабабушку! Спасибо! Мой прадед участвовал в партизанском сопротивлении белочехам и колчаковцам, на нашей уральской земле. И праздники Первомай и День Октябрьской Социалистической Революции — самые главные дни в нашей семье! Это реально наши главные семейные праздники!» — написал читатель под ником Правдоруб под заметкой агентства. Он уточнил, что его прабабушка и прадед попадают в кадр на 20-21 секундах видео. Кое-кто из комментаторов порадовался за мужчину, а кое-кто и усомнился в его словах. Ровно 101 год назад в Екатеринбурге, который тогда еще не переименовали в Свердловск, прошла демонстрация по поводу Первомая. Ее снимали на видео, и кадры сохранились в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов. На них видно, как мимо Дома профсоюзов идут колонны с рабочими, крестьянами, военными, буденовцами, пожарными, пионерами. Люди несут знамена, транспаранты, портреты Ленина, на улице играет духовой оркестр.