01 мая 2025

Екатеринбуржец узнал на видео 100-летней давности своих предков-партизанов

Екатеринбуржец узнал на видео демонстрации 1 мая 1924 года прадеда и прабабушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционная первомайская демонстрация. Екатеринбург, красные флаги, 1 мая, первомайская демонстрация, первомай, праздник труда
Традиция отмечать Первомай сохранилась в Екатеринбурге и спустя 101 год Фото:

Житель Екатеринбурга узнал на кадрах немой кинохроники, сделанных 1 мая 1924 года, своих предков. Читатель URA.RU сообщил, что его прадед участвовал в партизанском движении.

«С удивлением и радостью обнаружил на кадрах хроники своих прадеда и прабабушку! Спасибо! Мой прадед участвовал в партизанском сопротивлении белочехам и колчаковцам, на нашей уральской земле. И праздники Первомай и День Октябрьской Социалистической Революции — самые главные дни в нашей семье! Это реально наши главные семейные праздники!» — написал читатель под ником Правдоруб под заметкой агентства.

Он уточнил, что его прабабушка и прадед попадают в кадр на 20-21 секундах видео. Кое-кто из комментаторов порадовался за мужчину, а кое-кто и усомнился в его словах.

Ровно 101 год назад в Екатеринбурге, который тогда еще не переименовали в Свердловск, прошла демонстрация по поводу Первомая. Ее снимали на видео, и кадры сохранились в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов. На них видно, как мимо Дома профсоюзов идут колонны с рабочими, крестьянами, военными, буденовцами, пожарными, пионерами. Люди несут знамена, транспаранты, портреты Ленина, на улице играет духовой оркестр.

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Житель Екатеринбурга узнал на кадрах немой кинохроники, сделанных 1 мая 1924 года, своих предков. Читатель URA.RU сообщил, что его прадед участвовал в партизанском движении. «С удивлением и радостью обнаружил на кадрах хроники своих прадеда и прабабушку! Спасибо! Мой прадед участвовал в партизанском сопротивлении белочехам и колчаковцам, на нашей уральской земле. И праздники Первомай и День Октябрьской Социалистической Революции — самые главные дни в нашей семье! Это реально наши главные семейные праздники!» — написал читатель под ником Правдоруб под заметкой агентства. Он уточнил, что его прабабушка и прадед попадают в кадр на 20-21 секундах видео. Кое-кто из комментаторов порадовался за мужчину, а кое-кто и усомнился в его словах. Ровно 101 год назад в Екатеринбурге, который тогда еще не переименовали в Свердловск, прошла демонстрация по поводу Первомая. Ее снимали на видео, и кадры сохранились в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов. На них видно, как мимо Дома профсоюзов идут колонны с рабочими, крестьянами, военными, буденовцами, пожарными, пионерами. Люди несут знамена, транспаранты, портреты Ленина, на улице играет духовой оркестр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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