Курганцев возмутил закрытый на ночь автовокзал

06 января 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Курганский автовокзал закрыт с 2:30 до 5:00 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приезжего в Курган пассажира возмутил закрытый на ночь Курганский автовокзал. Об этом он написал в местном паблике в соцсети «ВКонтакте», отметив, что такси пришлось ожидать на морозе. «Приехал в Курган из Тюмени на ночном автобусе в полтретьего ночи. Автовокзал оказался закрыт, свет там выключен, никого нет. Водитель даже не смог заехать на территорию, высадил нас всех в темноте в сугроб на углу и уехал. Было очень холодно, не было даже теплого места, где можно подождать такси. Я понимаю, что это не международный аэропорт, но хотя бы теплый зал ожидания должен же там круглосуточно работать, чтобы можно было хотя бы в туалет сходить», — говорится в посте, размещенном в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Автор отметил, что в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге автовокзалы работают круглосуточно. В комментариях некоторые курганцы поддержали возмущения автора. «Возмущение было, когда в аэропорту ждала, когда откроют двери, зимой и полчаса на улице — это долго. Почему такие объекты закрывают?», — написала Гульмира Утигенова. «Самое ужасное, что в Кургане такси ночью не особо ехать хочет. Я так же из Тюмени приезжала и час ждала на морозе такси», — отмечает другая горожанка. В группе пишут, что Курганский автовокзал включен в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, и для него установлен круглосуточный режим работы. Но так как автовокзал ночью не работает, курганцы часто заказывают такси заранее (ко времени прибытия автобуса на вокзал), либо ожидают в здании железнодорожного вокзала. «В Курганской области в некоторых районах вообще вокзалы закрыли. Люди с маленькими детьми при любой погоде ждут автобус на улице. Вот это жесть», — комментирует Наталья Карпова. Оперативно получить комментарий у руководства Курганского автовокзала URA.RU не удалось. На звонки по телефону справочной службы автовокзала дежурный оператор не ответил. На сайте Курганского автовокзала размещена информация, что автовокзал (площадь Собанина,1) работает круглосуточно, однако есть перерыв с 2:30 до 5:00 часов. Агентство направило на электронный адрес ООО «Курганавтотранс» (Курганский автобусный вокзал) запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе Курганской области продали здание единственного автовокзала. Глава муниципалитете пояснил, что собственник решил продать здание из-за убытков. Для пассажиров в Юргамыше поставили небольшой павильон. Жалоба на закрытый на ночь автовокзал Кургана вызвал бурное обсуждение в соцсети «ВКонтакте» фото: группа «Типичный Курган», «ВКонтакте» Курганский автовокзал работает круглосуточно с перерывом с 02:30 до 05:00 скрин: av45.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Приезжего в Курган пассажира возмутил закрытый на ночь Курганский автовокзал. Об этом он написал в местном паблике в соцсети «ВКонтакте», отметив, что такси пришлось ожидать на морозе. «Приехал в Курган из Тюмени на ночном автобусе в полтретьего ночи. Автовокзал оказался закрыт, свет там выключен, никого нет. Водитель даже не смог заехать на территорию, высадил нас всех в темноте в сугроб на углу и уехал. Было очень холодно, не было даже теплого места, где можно подождать такси. Я понимаю, что это не международный аэропорт, но хотя бы теплый зал ожидания должен же там круглосуточно работать, чтобы можно было хотя бы в туалет сходить», — говорится в посте, размещенном в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Автор отметил, что в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге автовокзалы работают круглосуточно. В комментариях некоторые курганцы поддержали возмущения автора. «Возмущение было, когда в аэропорту ждала, когда откроют двери, зимой и полчаса на улице — это долго. Почему такие объекты закрывают?», — написала Гульмира Утигенова. «Самое ужасное, что в Кургане такси ночью не особо ехать хочет. Я так же из Тюмени приезжала и час ждала на морозе такси», — отмечает другая горожанка. В группе пишут, что Курганский автовокзал включен в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, и для него установлен круглосуточный режим работы. Но так как автовокзал ночью не работает, курганцы часто заказывают такси заранее (ко времени прибытия автобуса на вокзал), либо ожидают в здании железнодорожного вокзала. «В Курганской области в некоторых районах вообще вокзалы закрыли. Люди с маленькими детьми при любой погоде ждут автобус на улице. Вот это жесть», — комментирует Наталья Карпова. Оперативно получить комментарий у руководства Курганского автовокзала URA.RU не удалось. На звонки по телефону справочной службы автовокзала дежурный оператор не ответил. На сайте Курганского автовокзала размещена информация, что автовокзал (площадь Собанина,1) работает круглосуточно, однако есть перерыв с 2:30 до 5:00 часов. Агентство направило на электронный адрес ООО «Курганавтотранс» (Курганский автобусный вокзал) запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе Курганской области продали здание единственного автовокзала. Глава муниципалитете пояснил, что собственник решил продать здание из-за убытков. Для пассажиров в Юргамыше поставили небольшой павильон.