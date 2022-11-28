Мэр курганского округа рассказал, почему продали единственный автовокзал

В поселке Юргамыш здание автостанции продали из-за убытков

29 ноября 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

В крупном поселке Курганской области перенесли автовокзал и билетную кассу в новое помещение (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Юргамышском округе Курганской области собственник принял решение продать здание единственного автовокзала из-за убытков. Об этом рассказал глава муниципалитета Анатолий Чесноков во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР). Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте». «Собственнику стало невыгодно содержать здание автовокзала. Затраты — огромные. Наш перевозчик арендовал там помещения. Но три автобуса не могли справиться с такой нагрузкой. Поэтому собственник принял решение продать здание. Муниципальные власти он поставил уже перед фактом», — отметил Чесноков во время прямого эфира. Он рассказал, что сейчас автостанция и билетные кассы располагаются в здании железнодорожного вокзала. «Заключили договоры на аренду помещения и мест для посадки и высадки пассажиров. В центре поселка, рядом с бывшим автовокзалом поставили небольшой павильон. Чтобы жителям было удобней», — отметил глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в поселке Юргамыш собственник продал здание, в котором находился автовокзал. Тогда муниципальные власти сообщали, что пассажиры будут ждать автобусы в здании железнодорожного вокзала.

В Юргамышском округе Курганской области собственник принял решение продать здание единственного автовокзала из-за убытков. Об этом рассказал глава муниципалитета Анатолий Чесноков во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР). Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте». «Собственнику стало невыгодно содержать здание автовокзала. Затраты — огромные. Наш перевозчик арендовал там помещения. Но три автобуса не могли справиться с такой нагрузкой. Поэтому собственник принял решение продать здание. Муниципальные власти он поставил уже перед фактом», — отметил Чесноков во время прямого эфира. Он рассказал, что сейчас автостанция и билетные кассы располагаются в здании железнодорожного вокзала. «Заключили договоры на аренду помещения и мест для посадки и высадки пассажиров. В центре поселка, рядом с бывшим автовокзалом поставили небольшой павильон. Чтобы жителям было удобней», — отметил глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в поселке Юргамыш собственник продал здание, в котором находился автовокзал. Тогда муниципальные власти сообщали, что пассажиры будут ждать автобусы в здании железнодорожного вокзала.