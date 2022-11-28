28 ноября 2022

Мэр курганского округа рассказал, почему продали единственный автовокзал

В поселке Юргамыш здание автостанции продали из-за убытков
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, вокзал, автобус, прощание, пассажиры
В крупном поселке Курганской области перенесли автовокзал и билетную кассу в новое помещение (архивное фото) Фото:

В Юргамышском округе Курганской области собственник принял решение продать здание единственного автовокзала из-за убытков. Об этом рассказал глава муниципалитета Анатолий Чесноков во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР). Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

«Собственнику стало невыгодно содержать здание автовокзала. Затраты — огромные. Наш перевозчик арендовал там помещения. Но три автобуса не могли справиться с такой нагрузкой. Поэтому собственник принял решение продать здание. Муниципальные власти он поставил уже перед фактом», — отметил Чесноков во время прямого эфира. Он рассказал, что сейчас автостанция и билетные кассы располагаются в здании железнодорожного вокзала.

«Заключили договоры на аренду помещения и мест для посадки и высадки пассажиров. В центре поселка, рядом с бывшим автовокзалом поставили небольшой павильон. Чтобы жителям было удобней», — отметил глава округа.

Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в поселке Юргамыш собственник продал здание, в котором находился автовокзал. Тогда муниципальные власти сообщали, что пассажиры будут ждать автобусы в здании железнодорожного вокзала.

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В Юргамышском округе Курганской области собственник принял решение продать здание единственного автовокзала из-за убытков. Об этом рассказал глава муниципалитета Анатолий Чесноков во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР). Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте». «Собственнику стало невыгодно содержать здание автовокзала. Затраты — огромные. Наш перевозчик арендовал там помещения. Но три автобуса не могли справиться с такой нагрузкой. Поэтому собственник принял решение продать здание. Муниципальные власти он поставил уже перед фактом», — отметил Чесноков во время прямого эфира. Он рассказал, что сейчас автостанция и билетные кассы располагаются в здании железнодорожного вокзала. «Заключили договоры на аренду помещения и мест для посадки и высадки пассажиров. В центре поселка, рядом с бывшим автовокзалом поставили небольшой павильон. Чтобы жителям было удобней», — отметил глава округа. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в поселке Юргамыш собственник продал здание, в котором находился автовокзал. Тогда муниципальные власти сообщали, что пассажиры будут ждать автобусы в здании железнодорожного вокзала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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