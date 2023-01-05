На директоров курганских УК составили десятки протоколов

06 января 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Штрафы по протоколам могут составить до 70 тысяч рублей на юрлицо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на руководителей управкомпаний составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. УК грозит штраф до 70 тысяч рублей. Решение по назначению штрафов будет вынесено 12 января, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «С 19 по 30 декабря 2022 года во время ежедневных выездных совещаний, организованных департаментом ЖКХ при участии специалистов АТИ, на руководителей управляющих организаций было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. 12 января после рассмотрения протоколов на заседании комиссии будут вынесены решения по назначению административных штрафов. Штраф составляет от 10 до 30 тысяч рублей для должностного лица, от 40 до 70 тысяч рублей для юридического лица», — говорится в сообщении мэрии. Данную информацию озвучила глава города Елена Ситникова на совещании с руководителями УК, посвященном уборке дворов от снега. По оценке специалистов, не все УК после снегопада оперативно приступили к уборке. Практически 70% дворов жилищного фонда УК ООО «Восток-Центр» не очищены от снега. Управляющая организация ООО «Новая Волна Курган» очистила 180 дворовых территорий из 321. Отмечалось, что в некоторых курганских дворах не вышли на работу дворники, не проводилась механизированная очистка от снега. Управкомпании в срочном порядке должны предоставить в департамент ЖКХ графики уборки и вывоза снега с территорий управляемых ими домов. В мэрии отметили, что весной в Кургане пройдет процедура лицензирования управляющих организаций. Качество работы УК по уборке территорий и обслуживанию домов будет учитываться. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана собирается штрафовать управкомпании за неубранный снег во дворах домов. Ситникова отметила, что не все УК справляются со своими обязанностями. Специалисты из мэрии и АТИ будут ежедневно проводить объезды дворов и контролировать уборку. 9 января в департаменте ЖКХ пройдет горячая линия по вопросам уборки дворовых территорий. Звонки примут с 14.00 до 17.00 часов по телефону 42-85-00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане на руководителей управкомпаний составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. УК грозит штраф до 70 тысяч рублей. Решение по назначению штрафов будет вынесено 12 января, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. «С 19 по 30 декабря 2022 года во время ежедневных выездных совещаний, организованных департаментом ЖКХ при участии специалистов АТИ, на руководителей управляющих организаций было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях. 12 января после рассмотрения протоколов на заседании комиссии будут вынесены решения по назначению административных штрафов. Штраф составляет от 10 до 30 тысяч рублей для должностного лица, от 40 до 70 тысяч рублей для юридического лица», — говорится в сообщении мэрии. Данную информацию озвучила глава города Елена Ситникова на совещании с руководителями УК, посвященном уборке дворов от снега. По оценке специалистов, не все УК после снегопада оперативно приступили к уборке. Практически 70% дворов жилищного фонда УК ООО «Восток-Центр» не очищены от снега. Управляющая организация ООО «Новая Волна Курган» очистила 180 дворовых территорий из 321. Отмечалось, что в некоторых курганских дворах не вышли на работу дворники, не проводилась механизированная очистка от снега. Управкомпании в срочном порядке должны предоставить в департамент ЖКХ графики уборки и вывоза снега с территорий управляемых ими домов. В мэрии отметили, что весной в Кургане пройдет процедура лицензирования управляющих организаций. Качество работы УК по уборке территорий и обслуживанию домов будет учитываться. Ранее URA.RU писало, что мэр Кургана собирается штрафовать управкомпании за неубранный снег во дворах домов. Ситникова отметила, что не все УК справляются со своими обязанностями. Специалисты из мэрии и АТИ будут ежедневно проводить объезды дворов и контролировать уборку. 9 января в департаменте ЖКХ пройдет горячая линия по вопросам уборки дворовых территорий. Звонки примут с 14.00 до 17.00 часов по телефону 42-85-00.