В храмах ЯНАО прошли торжественные богослужения для православных прихожан. Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай провел рождественскую службу в Петропавловском соборе окружной столицы, сообщает группа Салехардской епархии в социальной сети «ВКонтакте».
«Архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский возглавил всенощное бдение в Петропавловском храме окружной столицы, посвященное Рождеству Христову. Торжественная ночная служба совершена с полуночи до двух часов 7 января», — сообщается в соцсети.
Утром 6 января архиепископ Николай служил в Новом Уренгое. Поздняя божественная литургия начнется в храмах в 8:30.
Ранее URA.RU рассказало, где ямальцы смогут отстоять рождественскую литургию. Службы пройдут в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, а также других городах и поселках округа.
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