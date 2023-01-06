06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

В ЯНАО прошли рождественские службы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе. Магнитогорск, свечи, ангел, церковь
Рождественские службы прошли в ЯНАО, утренняя литургия состоится 7 января в 8:30 Фото:

В храмах ЯНАО прошли торжественные богослужения для православных прихожан. Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай провел рождественскую службу в Петропавловском соборе окружной столицы, сообщает группа Салехардской епархии в социальной сети «ВКонтакте».

«Архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский возглавил всенощное бдение в Петропавловском храме окружной столицы, посвященное Рождеству Христову. Торжественная ночная служба совершена с полуночи до двух часов 7 января», — сообщается в соцсети.

Утром 6 января архиепископ Николай служил в Новом Уренгое. Поздняя божественная литургия начнется в храмах в 8:30.

Ранее URA.RU рассказало, где ямальцы смогут отстоять рождественскую литургию. Службы пройдут в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, а также других городах и поселках округа.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

В храмах ЯНАО прошли торжественные богослужения для православных прихожан. Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай провел рождественскую службу в Петропавловском соборе окружной столицы, сообщает группа Салехардской епархии в социальной сети «ВКонтакте». «Архиепископ Николай Салехардский и Ново-Уренгойский возглавил всенощное бдение в Петропавловском храме окружной столицы, посвященное Рождеству Христову. Торжественная ночная служба совершена с полуночи до двух часов 7 января», — сообщается в соцсети. Утром 6 января архиепископ Николай служил в Новом Уренгое. Поздняя божественная литургия начнется в храмах в 8:30. Ранее URA.RU рассказало, где ямальцы смогут отстоять рождественскую литургию. Службы пройдут в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, а также других городах и поселках округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...