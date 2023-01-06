Соратница Шумкова поздравила курганцев с Рождеством

Оксана Куташи отметила, что Рождество — семейный праздник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области Вадима Шумкова — руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи поздравила жителей региона с Рождеством. Поздравление она опубликовала в своем telegram-канале.

«Рождество — один из дней, которые согревают сердца заботой, надеждой и радостью. Поздравляю всех православных жителей региона с этим праздником», — обратилась Оксана Куташи.

Также замгубернатора отметила, что Рождество принято встречать в кругу семьи. «Рождественские дни согреты теплотой радостных встреч и уютных вечеров», — написала она.

Ранее URA.RU писало, что в Александро-Невском соборе в Кургане прошла ночная рождественская служба. В храм в ночь с 6 на 7 января пришли сотни людей.