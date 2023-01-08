Доктор Мясников разрешил россиянам есть на ночь

Доктор Мясников: при соблюдении дневной нормы калорий можно есть даже на ночь

08 января 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Еда на ночь не вредна, если соблюдать дневную норму калорий, отметил Александр Мясников Фото: Анна Майорова © URA.RU Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о вреде еды на ночь для человека. По его словам, если соблюдать суточную норму калорий, то можно есть в любое время. Эксперт в качестве аргумента привел исследование, опубликованное в 2022 году. В ходе эксперимента были собраны две группы людей с избыточным весом. Одной группе ограничили количество калорий в сутки до 1500-1800, а женщинам до 1200-1500. Им также поставили интервал приема пищи с 8 утра до 16 вечера. Вторая группа людей была ограничена только количеством калорий. «На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй», — написал Александр Мясников в своем telegram-канале . Ранее Мясников сообщил, что головная боль может представлять опасность при наличии явных неврологических симптомов, пишут «Дни.ру». Также доктор назвал криолиполиз и липосакцию бесполезными для похудения процедурами. По его мнению, такие методы могут нанести вред здоровью. Не так давно специалист заявил, что омега-3 является хорошим продуктом для профилактики рака и диабета. Об этом сообщает «Царьград».

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял миф о вреде еды на ночь для человека. По его словам, если соблюдать суточную норму калорий, то можно есть в любое время. Эксперт в качестве аргумента привел исследование, опубликованное в 2022 году. В ходе эксперимента были собраны две группы людей с избыточным весом. Одной группе ограничили количество калорий в сутки до 1500-1800, а женщинам до 1200-1500. Им также поставили интервал приема пищи с 8 утра до 16 вечера. Вторая группа людей была ограничена только количеством калорий. «На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй», — написал Александр Мясников в своем telegram-канале. Ранее Мясников сообщил, что головная боль может представлять опасность при наличии явных неврологических симптомов, пишут «Дни.ру». Также доктор назвал криолиполиз и липосакцию бесполезными для похудения процедурами. По его мнению, такие методы могут нанести вред здоровью. Не так давно специалист заявил, что омега-3 является хорошим продуктом для профилактики рака и диабета. Об этом сообщает «Царьград».