Бари Алибасову стало плохо, с ним работают врачи

Бари Алибасов пожаловался на головокружение и нарушение координации
Продюсер Бари Алибасов прибег к помощи медиков из-за обнаружившегося головокружения и нарушения координации. Об этом сообщает telegram-канал «112».
«Бари Алибасову потребовалась медицинская помощь», — сообщает «112». Там добавили, что врачи сейчас работают с продюсером после его жалоб на головокружение и нарушение координации движений.
Ранее стало известно, что Бари Алибасову произвели плановую операцию. Здоровье 75-летнего продюсера не позволяет в последнее время часто появляться в телеэфирах. Алибасов большую часть времени проводит на больничной койке.
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