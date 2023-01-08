Бари Алибасову стало плохо, с ним работают врачи

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Бари Алибасов пожаловался на головокружение и нарушение координации Фото:

Продюсер Бари Алибасов прибег к помощи медиков из-за обнаружившегося головокружения и нарушения координации. Об этом сообщает telegram-канал «112».

«Бари Алибасову потребовалась медицинская помощь», — сообщает «112». Там добавили, что врачи сейчас работают с продюсером после его жалоб на головокружение и нарушение координации движений.

Ранее стало известно, что Бари Алибасову произвели плановую операцию. Здоровье 75-летнего продюсера не позволяет в последнее время часто появляться в телеэфирах. Алибасов большую часть времени проводит на больничной койке.

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Продюсер Бари Алибасов прибег к помощи медиков из-за обнаружившегося головокружения и нарушения координации. Об этом сообщает telegram-канал «112». «Бари Алибасову потребовалась медицинская помощь», — сообщает «112». Там добавили, что врачи сейчас работают с продюсером после его жалоб на головокружение и нарушение координации движений. Ранее стало известно, что Бари Алибасову произвели плановую операцию. Здоровье 75-летнего продюсера не позволяет в последнее время часто появляться в телеэфирах. Алибасов большую часть времени проводит на больничной койке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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