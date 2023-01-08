Курганским сурдопереводчикам заплатят более миллиона рублей

На работу с каждым инвалидом выделят до семи часов в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сурдопереводчикам в Курганской области заплатят за помощь инвалидам. Итоговая стоимость услуг — 1 353 600 рублей, говорится на портале госзакупок.

«Объект закупки: оказание услуг инвалидам по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) в 2023 году. Начальная цена — 1 353 600 рублей. Срок оказания услуг: с 12.01.2023 по 21.03.2023 г.», — сообщается в закупке.

Организатор закупки — Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ. У сурдопереводчиков будут такие обязанности, как прямой синхронный перевод устной речи инвалидам при помощи жестового языка и обратный перевод в устную речь. Также на работу с каждым инвалидом будет выделено до семи часов в месяц.