Челябинец из-за ревности разбил автомобиль возлюбленной

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Наручники, сердце, арест, любовь, ревность, заключение, наручники
Мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов Фото:

Житель Златоуста (Челябинская область) приревновав свою возлюбленную, разбил ее автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей.

«Работая по заявлению потерпевшей, участковый установил подозреваемого гражданина. Им оказался знакомый девушки, ранее судимый, не работающий златоустовец. Мужчина из ревности тяжелым предметом повредил автомобиль женщины», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что в отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). С него взято обязательство о явке.

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Житель Златоуста (Челябинская область) приревновав свою возлюбленную, разбил ее автомобиль. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей. «Работая по заявлению потерпевшей, участковый установил подозреваемого гражданина. Им оказался знакомый девушки, ранее судимый, не работающий златоустовец. Мужчина из ревности тяжелым предметом повредил автомобиль женщины», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). С него взято обязательство о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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