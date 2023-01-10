Жителям курганского города предлагают ехать на флюорографию за 31 км

В Далматовской ЦРБ почти полгода не работает флюорограф из-за ремонта отделения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В больнице города Далматово Курганской области из-за капитального ремонта рентгенологического отделения пациентам предлагают обследовать легкие в ЦРБ Катайска. Об этом сообщается в группе Далматовской ЦРБ во «ВКонтакте».

«На период капитального ремонта рентгенологического отделения ГБУ „Далматовская ЦРБ“, флюорографическое обследование легких жители Далматовского района могут пройти в поликлинике ГБУ „Катайская ЦРБ“ по адресу г. Катайска, ул. Акулова, 7. При себе иметь паспорт, медицинский полис», — говорится в сообщении группы Далматовской ЦРБ во «ВКонтакте».

Уточняется, что по 13 января на обследование пациентов принимают с 8 до 12 часов, а с 16 января — будут принимать с 10 до 12 часов. Вопросы можно задать по телефону регистратуры 8 (35251) 2-21-54. Когда завершатся ремонтные работы в Далматовской ЦРБ не уточняется.

URA.RU писало, что жителей Далматово отправляли на рентген в Катайск в ноябре 2022 года. Капитальный ремонт отделения рентгенологии в Далматовской ЦРБ был запланирован в июле 2022 года. На капремонт было выделено 6 млн рублей. Согласно контракту, работы подрядчик должен был выполнить до 30 сентября 2022 года. В декабре 2022 года в Курганской области завершилась реформа районных больниц, в результате которой появилось восемь межрайонных больниц. При этом Катайскую и Далматовскую ЦРБ реформа не коснулась. По данным портала avtodispetcher.ru, расстояние между городами Катайск и Далматово составляет 31 км по трассе.