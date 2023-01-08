Синоптики рассказали, когда в ХМАО придет потепление

В ХМАО после аномальных морозов придет потепление до -10 градусов

09 января 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

В ХМАО после аномальных морозов придет потепление до -10 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО к четвергу в некоторых районах округа начнется потепление. После аномальных морозов температура начнет подниматься до 10-15 градусов ниже нуля. Об этом рассказали в Гидрометцентре Югры. «12 января небольшой, местами умеренный снег, по востоку без осадков. Температура ночью по западной половине -20,-25 градусов, местами до -31 градуса, по восточной половине -31,-36 градусов, местами -40,-45 градусов, днем по западной половине -10,-15 градусов, по восточной половине -20,-25 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийск потепление придет 12 января. Средняя температура днем, после тридцатиградусных морозов, составит 12-13 градусов ниже нуля. С четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 12 м/с. В Сургут, после похолодания до -38 градусов в среду, придет резкое потепление до -14 градусов. С четверга по субботу также ожидается небольшой снег. Ветер до 13 м/с. В Нижневартовск потепление также придет в четверг. После сорокаградусных морозов температура поднимется до -16 градусов. В четверг и субботу небольшой снег. Ветер до 10 м/с. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли аномальные морозы до -51 градуса. В Сургуте службы МЧС заявили, что это привело к увеличению количества пожаров по сравнению с прошлым годом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО к четвергу в некоторых районах округа начнется потепление. После аномальных морозов температура начнет подниматься до 10-15 градусов ниже нуля. Об этом рассказали в Гидрометцентре Югры. «12 января небольшой, местами умеренный снег, по востоку без осадков. Температура ночью по западной половине -20,-25 градусов, местами до -31 градуса, по восточной половине -31,-36 градусов, местами -40,-45 градусов, днем по западной половине -10,-15 градусов, по восточной половине -20,-25 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийск потепление придет 12 января. Средняя температура днем, после тридцатиградусных морозов, составит 12-13 градусов ниже нуля. С четверга по субботу ожидается небольшой снег. Ветер с порывами до 12 м/с. В Сургут, после похолодания до -38 градусов в среду, придет резкое потепление до -14 градусов. С четверга по субботу также ожидается небольшой снег. Ветер до 13 м/с. В Нижневартовск потепление также придет в четверг. После сорокаградусных морозов температура поднимется до -16 градусов. В четверг и субботу небольшой снег. Ветер до 10 м/с. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришли аномальные морозы до -51 градуса. В Сургуте службы МЧС заявили, что это привело к увеличению количества пожаров по сравнению с прошлым годом.