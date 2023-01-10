10 января 2023

Курганские власти приняли новое решение по дистанционному обучению

В Кургане отменили дистанционное обучение
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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, учебник, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
Очные занятия у курганских школьников начнутся 12 января Фото:

Власти Кургана приняли решение отменить дистанционное обучение у школьников с 12 января, которое вводили из-за сильных морозов. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава города Елена Ситникова.

«На улице потеплело, и установилась хорошая погода. С 12 января в школах возобновляются занятия в обычном очном формате», — написала мэр. Ситникова попросила учеников быть осторожными по пути в школу и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 января курганские школьники учились дистанционно. Такое решение было принято из-за погоды. Из-за морозов в Кургане зимние каникулы были продлены на два дня. Аномальные холода пришли в Курганскую область 8 января.

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Власти Кургана приняли решение отменить дистанционное обучение у школьников с 12 января, которое вводили из-за сильных морозов. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава города Елена Ситникова. «На улице потеплело, и установилась хорошая погода. С 12 января в школах возобновляются занятия в обычном очном формате», — написала мэр. Ситникова попросила учеников быть осторожными по пути в школу и соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU сообщало, что 11 января курганские школьники учились дистанционно. Такое решение было принято из-за погоды. Из-за морозов в Кургане зимние каникулы были продлены на два дня. Аномальные холода пришли в Курганскую область 8 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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