Курганские власти приняли новое решение по дистанционному обучению

В Кургане отменили дистанционное обучение

11 января 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

Очные занятия у курганских школьников начнутся 12 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана приняли решение отменить дистанционное обучение у школьников с 12 января, которое вводили из-за сильных морозов. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава города Елена Ситникова. «На улице потеплело, и установилась хорошая погода. С 12 января в школах возобновляются занятия в обычном очном формате», — написала мэр. Ситникова попросила учеников быть осторожными по пути в школу и соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU сообщало, что 11 января курганские школьники учились дистанционно. Такое решение было принято из-за погоды. Из-за морозов в Кургане зимние каникулы были продлены на два дня. Аномальные холода пришли в Курганскую область 8 января.

Власти Кургана приняли решение отменить дистанционное обучение у школьников с 12 января, которое вводили из-за сильных морозов. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава города Елена Ситникова. «На улице потеплело, и установилась хорошая погода. С 12 января в школах возобновляются занятия в обычном очном формате», — написала мэр. Ситникова попросила учеников быть осторожными по пути в школу и соблюдать правила дорожного движения. Ранее URA.RU сообщало, что 11 января курганские школьники учились дистанционно. Такое решение было принято из-за погоды. Из-за морозов в Кургане зимние каникулы были продлены на два дня. Аномальные холода пришли в Курганскую область 8 января.