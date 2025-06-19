У автобусных маршрутов в Екатеринбурге изменят номера

Нововведения вступят в силу с 1 августа
В Екатеринбурге у автобусных маршрутов №24 «Сады — Компрессорный» и №28 «Радиоколледж — Горбольница №7» изменят нумерацию. Схемы движения останутся прежними, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Так, автобусы №24 станут №64, а №28 — №84», — сказали там. Транспорт пронумеруют по-новому к 1 августа.
Власти объяснили, что изменения необходимы, чтобы привести номера маршрутов общественного транспорта к единообразию. «Благодаря этому разные виды транспорта не дублируют номера друг друга», — отметили в администрации.
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