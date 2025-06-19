Десятки людей закатили пенную вечеринку на центральной улице Екатеринбурга. Фото, видео

В Екатеринбурге стартовал театральный фестиваль «Коляда-Plays»

20 июня 2025 в 12:57 Размер текста - 17 +

Вечеринку устроили возле «Коляда-Театра» Фото: Илья Московец © URA.RU На проспекте Ленина в Екатеринбурге устроили пенную вечеринку для горожан. Так драматург Николай Коляда дал старт новому сезону фестиваля «Коляда-Plays», который будет проходить до 30 июня. Яркими кадрами с мероприятия делится корреспондент URA.RU. Возле «Коляда-Театра» собрались актеры и прохожие: для них устроили дискотеку, запустили пенные пушки. Также на проспекте появились живые статуи, с которыми можно фотографироваться, а если есть желание и возможность — помочь команде фестиваля: у одного из актеров в руках появилась табличка «На „Коляда-Plays“ и новые спектакли». В 2025 году Коляде отказали в финансировании из-за того, что он не вовремя сдал отчеты. Тогда драматург запустил сбор средств. Деньги и финансирование удалось заполучить. Начиная с 19 июня екатеринбуржцы смогут посмотреть более 40 спектаклей от театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Улан-Батора, Перми, Челябинска, Тюмени, Иркутска, Уфы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На проспекте Ленина в Екатеринбурге устроили пенную вечеринку для горожан. Так драматург Николай Коляда дал старт новому сезону фестиваля «Коляда-Plays», который будет проходить до 30 июня. Яркими кадрами с мероприятия делится корреспондент URA.RU. Возле «Коляда-Театра» собрались актеры и прохожие: для них устроили дискотеку, запустили пенные пушки. Также на проспекте появились живые статуи, с которыми можно фотографироваться, а если есть желание и возможность — помочь команде фестиваля: у одного из актеров в руках появилась табличка «На „Коляда-Plays“ и новые спектакли». В 2025 году Коляде отказали в финансировании из-за того, что он не вовремя сдал отчеты. Тогда драматург запустил сбор средств. Деньги и финансирование удалось заполучить. Начиная с 19 июня екатеринбуржцы смогут посмотреть более 40 спектаклей от театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Улан-Батора, Перми, Челябинска, Тюмени, Иркутска, Уфы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода.