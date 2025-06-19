19 июня 2025

Десятки людей закатили пенную вечеринку на центральной улице Екатеринбурга. Фото, видео

В Екатеринбурге стартовал театральный фестиваль «Коляда-Plays»
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие фестиваля Николая Коляды. Екатеринбург
Вечеринку устроили возле «Коляда-Театра» Фото:

На проспекте Ленина в Екатеринбурге устроили пенную вечеринку для горожан. Так драматург Николай Коляда дал старт новому сезону фестиваля «Коляда-Plays», который будет проходить до 30 июня. Яркими кадрами с мероприятия делится корреспондент URA.RU.

Возле «Коляда-Театра» собрались актеры и прохожие: для них устроили дискотеку, запустили пенные пушки. Также на проспекте появились живые статуи, с которыми можно фотографироваться, а если есть желание и возможность — помочь команде фестиваля: у одного из актеров в руках появилась табличка «На „Коляда-Plays“ и новые спектакли».

В 2025 году Коляде отказали в финансировании из-за того, что он не вовремя сдал отчеты. Тогда драматург запустил сбор средств. Деньги и финансирование удалось заполучить. Начиная с 19 июня екатеринбуржцы смогут посмотреть более 40 спектаклей от театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Улан-Батора, Перми, Челябинска, Тюмени, Иркутска, Уфы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода.

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На проспекте Ленина в Екатеринбурге устроили пенную вечеринку для горожан. Так драматург Николай Коляда дал старт новому сезону фестиваля «Коляда-Plays», который будет проходить до 30 июня. Яркими кадрами с мероприятия делится корреспондент URA.RU. Возле «Коляда-Театра» собрались актеры и прохожие: для них устроили дискотеку, запустили пенные пушки. Также на проспекте появились живые статуи, с которыми можно фотографироваться, а если есть желание и возможность — помочь команде фестиваля: у одного из актеров в руках появилась табличка «На „Коляда-Plays“ и новые спектакли». В 2025 году Коляде отказали в финансировании из-за того, что он не вовремя сдал отчеты. Тогда драматург запустил сбор средств. Деньги и финансирование удалось заполучить. Начиная с 19 июня екатеринбуржцы смогут посмотреть более 40 спектаклей от театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Улан-Батора, Перми, Челябинска, Тюмени, Иркутска, Уфы, Ижевска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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