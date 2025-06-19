19 июня 2025

МЧС во второй раз продлевает экстренное предупреждение в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Регион накроет ливнем 21 июня
Регион накроет ливнем 21 июня Фото:

В Свердловской области спасатели третий день подряд объявляют штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные дожди и грозы ожидаются 21 июня, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Чтобы пережить непогоду без происшествий, не используйте электроприборы во время грозы, закройте в помещении все окна и двери, проверьте и очистите системы водоотведения от мусора», — сказали в ведомстве. Находясь на улице, призвали избегать открытых пространств.

Ранее в МЧС предупреждали о ливнях 19 и 20 июня. Жителей призвали быть бдительными, а при необходимости помощи сообщать по номерам: «101» или «112».

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В Свердловской области спасатели третий день подряд объявляют штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные дожди и грозы ожидаются 21 июня, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Чтобы пережить непогоду без происшествий, не используйте электроприборы во время грозы, закройте в помещении все окна и двери, проверьте и очистите системы водоотведения от мусора», — сказали в ведомстве. Находясь на улице, призвали избегать открытых пространств. Ранее в МЧС предупреждали о ливнях 19 и 20 июня. Жителей призвали быть бдительными, а при необходимости помощи сообщать по номерам: «101» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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