МЧС во второй раз продлевает экстренное предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области спасатели третий день подряд объявляют штормовое предупреждение из-за непогоды. Сильные дожди и грозы ожидаются 21 июня, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Чтобы пережить непогоду без происшествий, не используйте электроприборы во время грозы, закройте в помещении все окна и двери, проверьте и очистите системы водоотведения от мусора», — сказали в ведомстве. Находясь на улице, призвали избегать открытых пространств.
Ранее в МЧС предупреждали о ливнях 19 и 20 июня. Жителей призвали быть бдительными, а при необходимости помощи сообщать по номерам: «101» или «112».
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