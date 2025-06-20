В Академическом районе пробки станут больше — там на главных улицах затеяли ремонт

В Академическом районе Екатеринбурга почти на месяц ограничили движение на улицах Краснолесья, Вильгельма де Геннина и Академика Вонсовского. Это необходимо для ремонта коллектора, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Для исключения подтопления на территории улиц Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Академика Вонсовского ведутся аварийно-восстановительные работы по ремонту коллектора дождевой канализации. Из-за этого будет сужена одна полоса в оба направления», — пояснили там.
Работы продлятся с 20 июня по 15 июля. Ремонтные службы призвали жителей района быть внимательными на данных участках.
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