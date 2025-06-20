В Академическом районе пробки станут больше — там на главных улицах затеяли ремонт

На улицах в Академическом районе Екатеринбурга ограничили движение из-за ремонта
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Аварийные работы продлятся почти месяц
Аварийные работы продлятся почти месяц Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга почти на месяц ограничили движение на улицах Краснолесья, Вильгельма де Геннина и Академика Вонсовского. Это необходимо для ремонта коллектора, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Для исключения подтопления на территории улиц Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Академика Вонсовского ведутся аварийно-восстановительные работы по ремонту коллектора дождевой канализации. Из-за этого будет сужена одна полоса в оба направления», — пояснили там.

Работы продлятся с 20 июня по 15 июля. Ремонтные службы призвали жителей района быть внимательными на данных участках.

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В Академическом районе Екатеринбурга почти на месяц ограничили движение на улицах Краснолесья, Вильгельма де Геннина и Академика Вонсовского. Это необходимо для ремонта коллектора, рассказали в пресс-службе мэрии. «Для исключения подтопления на территории улиц Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Академика Вонсовского ведутся аварийно-восстановительные работы по ремонту коллектора дождевой канализации. Из-за этого будет сужена одна полоса в оба направления», — пояснили там. Работы продлятся с 20 июня по 15 июля. Ремонтные службы призвали жителей района быть внимательными на данных участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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