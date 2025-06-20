«Наше мнение слышат»: свердловский бизнес оценил работу властей по улучшению инвестклимата

Свердловский бизнес оценил работу властей по улучшению инвестклимата
© Служба новостей «URA.RU»
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Инвестклимат в Свердловской области улучшается
Инвестклимат в Свердловской области улучшается Фото:

Свердловская область второй год подряд улучшает позиции в инвестрейтинге регионов от Агентства стратегических инициатив. В этом году она стала десятой, хотя еще в 2023-м была на 35 месте. Все из-за смены подхода к рейтингу два года назад. Как это повлияло на инвестклимат в Свердловской области, с URA.RU поделились представители бизнес-сообщества.

«Инвестиционной привлекательностью нашей области сейчас занимается рабочая группа, куда входят все ключевые областные министерства. Это позволило повысить ответственность за реализацию инвестиционных проектов. Уверен, что мы можем показать лучший результат», — прокомментировал итоги инвестрейтинга и врио свердловского губернатора Денис Паслер.

Как ранее сообщало URA.RU, в 2023 году Ионин и возглавил рабочую группу. Скептики в областном правительстве были уверены, что это поручение закопает карьеру молодого политика. Но по итогу в 2024-ом году Свердловская область заняла в инвестрейтинге 11-е место, а в этом — поднялась еще на одну строчку.

Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что инвестрейтинг оценивает не деятельность бизнеса, а эффективность работы управленческих команд региона. Он также отметил, что бизнес ожидает от властей большей предсказуемости в налоговой политике, что является одним из ключевых запросов на региональном уровне. «Мы отмечаем очень высокий уровень конструктивного взаимодействия властей с бизнесом. Наше мнение слышат и учитывают», — рассказал он.

Лидер свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич выделил три главные задачи властей на 2025–2026 годы. Среди них — улучшение информирования инвесторов с помощью интерактивных карт и консультаций, а также развитие площадок с готовой инфраструктурой за счет реформирования инвестиционных фондов.

Леонид Гункевич и Илья Тыщенко
Леонид Гункевич и Илья Тыщенко
Фото:

Также Гункевич подчеркнул важность ускорения и упрощения технологического присоединения через тесное сотрудничество с ресурсоснабжающими организациями. Он отметил, что совместная работа поможет сделать Свердловскую область лидером по инвестиционной привлекательности в стране. «Продолжим действовать сообща, чтобы Свердловская область стала безусловным лидером инвестиционной привлекательности Урала и всей страны», — отметил он.

Председатель свердловского областного отделения «Опоры России» (общественная организация малого и среднего предпринимательства) Илья Тыщенко считает, что основная задача властей в этом году — ускорить принятие решений для бизнеса и убрать «бумажную волокиту». «Чтобы Свердловская область была инвестиционно-привлекательной, нужно убирать всяческие препоны и гораздо быстрее решать дела бизнеса. Если он хочет что-то построить, вы идите ему навстречу, быстрее решайте вопрос по предоставлению земельных участков. А когда бизнес сталкивается с тем, что „это нельзя, здесь сложно, это невозможно, это нужно согласовать, на это нужно разрешение этого ведомства“, он отстраняется. Надо убирать бюрократию и волокиту», — поделился он.

Итоги инвестрейтинга от АСИ презентовали днем 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Ионин стал единственным из членов правительства, кто туда отправился, и дебютировал там в новом статусе. 16 июня он также стал главой мининвеста, и теперь занимает двойную должность.

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Свердловская область второй год подряд улучшает позиции в инвестрейтинге регионов от Агентства стратегических инициатив. В этом году она стала десятой, хотя еще в 2023-м была на 35 месте. Все из-за смены подхода к рейтингу два года назад. Как это повлияло на инвестклимат в Свердловской области, с URA.RU поделились представители бизнес-сообщества. «Инвестиционной привлекательностью нашей области сейчас занимается рабочая группа, куда входят все ключевые областные министерства. Это позволило повысить ответственность за реализацию инвестиционных проектов. Уверен, что мы можем показать лучший результат», — прокомментировал итоги инвестрейтинга и врио свердловского губернатора Денис Паслер. Как ранее сообщало URA.RU, в 2023 году Ионин и возглавил рабочую группу. Скептики в областном правительстве были уверены, что это поручение закопает карьеру молодого политика. Но по итогу в 2024-ом году Свердловская область заняла в инвестрейтинге 11-е место, а в этом — поднялась еще на одну строчку. Первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов в разговоре с URA.RU подчеркнул, что инвестрейтинг оценивает не деятельность бизнеса, а эффективность работы управленческих команд региона. Он также отметил, что бизнес ожидает от властей большей предсказуемости в налоговой политике, что является одним из ключевых запросов на региональном уровне. «Мы отмечаем очень высокий уровень конструктивного взаимодействия властей с бизнесом. Наше мнение слышат и учитывают», — рассказал он. Лидер свердловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич выделил три главные задачи властей на 2025–2026 годы. Среди них — улучшение информирования инвесторов с помощью интерактивных карт и консультаций, а также развитие площадок с готовой инфраструктурой за счет реформирования инвестиционных фондов. Также Гункевич подчеркнул важность ускорения и упрощения технологического присоединения через тесное сотрудничество с ресурсоснабжающими организациями. Он отметил, что совместная работа поможет сделать Свердловскую область лидером по инвестиционной привлекательности в стране. «Продолжим действовать сообща, чтобы Свердловская область стала безусловным лидером инвестиционной привлекательности Урала и всей страны», — отметил он. Председатель свердловского областного отделения «Опоры России» (общественная организация малого и среднего предпринимательства) Илья Тыщенко считает, что основная задача властей в этом году — ускорить принятие решений для бизнеса и убрать «бумажную волокиту». «Чтобы Свердловская область была инвестиционно-привлекательной, нужно убирать всяческие препоны и гораздо быстрее решать дела бизнеса. Если он хочет что-то построить, вы идите ему навстречу, быстрее решайте вопрос по предоставлению земельных участков. А когда бизнес сталкивается с тем, что „это нельзя, здесь сложно, это невозможно, это нужно согласовать, на это нужно разрешение этого ведомства“, он отстраняется. Надо убирать бюрократию и волокиту», — поделился он. Итоги инвестрейтинга от АСИ презентовали днем 20 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Ионин стал единственным из членов правительства, кто туда отправился, и дебютировал там в новом статусе. 16 июня он также стал главой мининвеста, и теперь занимает двойную должность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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