19 июня 2025

В Екатеринбурге летом массово начнут закрывать улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы будут проводить на ВИЗе и Сортировке
Дорожные работы будут проводить на ВИЗе и Сортировке Фото:

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе и Сортировке все лето будут перекрывать улицы на ремонт. За этим последуют ограничения движения транспорта на определенных участках, рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, с 30 июня по 31 августа строители закроют движение на пересечении улиц Юрия Исламова — Металлургов,1. Для движения к ТРЦ «Мега» организуют временный разворот за торговым центром, чтобы транспорт мог попасть на дублер улицы Металлургов.

Дополнительно с 28 по 30 июня полностью перекроют участок улицы Светлореченской от Соболева до заезда к дому №6 по Малопрудной. В этот период весь транспорт будет направлен в объезд по маршруту Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина и Объездная автодорога.

Вместе с этим рабочие продлили сроки закрытия движения на Пехотинцев и Надеждинской. С 20 июля откроют часть улицы Пехотинцев от Надеждинской до переулка Проходного, а с 23 июля по 1 октября закроют участок Пехотинцев от переулка Проходного до Сортировочной.

Ограничения также коснутся улицы Танкистов. С 7 июля по 7 будет запрещено движение в районе дома №19 из-за строительства коллектора канализации.

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В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе и Сортировке все лето будут перекрывать улицы на ремонт. За этим последуют ограничения движения транспорта на определенных участках, рассказали в пресс-службе мэрии. Так, с 30 июня по 31 августа строители закроют движение на пересечении улиц Юрия Исламова — Металлургов,1. Для движения к ТРЦ «Мега» организуют временный разворот за торговым центром, чтобы транспорт мог попасть на дублер улицы Металлургов. Дополнительно с 28 по 30 июня полностью перекроют участок улицы Светлореченской от Соболева до заезда к дому №6 по Малопрудной. В этот период весь транспорт будет направлен в объезд по маршруту Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина и Объездная автодорога. Вместе с этим рабочие продлили сроки закрытия движения на Пехотинцев и Надеждинской. С 20 июля откроют часть улицы Пехотинцев от Надеждинской до переулка Проходного, а с 23 июля по 1 октября закроют участок Пехотинцев от переулка Проходного до Сортировочной. Ограничения также коснутся улицы Танкистов. С 7 июля по 7 будет запрещено движение в районе дома №19 из-за строительства коллектора канализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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