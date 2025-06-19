В Екатеринбурге летом массово начнут закрывать улицы

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе и Сортировке все лето будут перекрывать улицы на ремонт. За этим последуют ограничения движения транспорта на определенных участках, рассказали в пресс-службе мэрии.
Так, с 30 июня по 31 августа строители закроют движение на пересечении улиц Юрия Исламова — Металлургов,1. Для движения к ТРЦ «Мега» организуют временный разворот за торговым центром, чтобы транспорт мог попасть на дублер улицы Металлургов.
Дополнительно с 28 по 30 июня полностью перекроют участок улицы Светлореченской от Соболева до заезда к дому №6 по Малопрудной. В этот период весь транспорт будет направлен в объезд по маршруту Тенистая — Краснолесья — Вильгельма де Геннина и Объездная автодорога.
Вместе с этим рабочие продлили сроки закрытия движения на Пехотинцев и Надеждинской. С 20 июля откроют часть улицы Пехотинцев от Надеждинской до переулка Проходного, а с 23 июля по 1 октября закроют участок Пехотинцев от переулка Проходного до Сортировочной.
Ограничения также коснутся улицы Танкистов. С 7 июля по 7 будет запрещено движение в районе дома №19 из-за строительства коллектора канализации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!