Екатеринбуржцы пожаловались на долгое ожидание такси в мороз

09 января 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

По мнению горожан, таксисты не смогли завестись после морозной ночи, потому число машин сократилось Фото: Анна Майорова © URA.RU Екатеринбуржцы пожаловались на то, что им приходится подолгу ждать такси, стоя на морозе. В некоторых случаях машину тарифа «Комфорт» приходилось ждать по 20 минут, а стоимость превышала 500 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из жительниц города. «В районе 8:00 такси на Юго-Западном пришлось ждать около 15 минут на „Экономе“ и 21 минуту на „Комфорте“. При этом ценник конский — доехать на „Экономе“ до центра дешевле 600 рублей бы не получилось. В обычный день это 200-300 рублей. На „Комфорт“ ценник и вовсе подскочил выше 700 рублей. Пришлось списывать баллы», — поделилась екатеринбурженка. Она считает, что такое долгое ожидание связано с тем, что на фоне холодов у многих водителей машины просто не завелись. Корреспондент URA.RU обратился с официальным запросом в пресс-службу «Яндекс. Такси». На момент публикации ответ от агрегатора не поступил. В Свердловской области наблюдаются аномальные температуры: с 9 января в регионе столбик термометра опустился до -40 градусов. На этом фоне на «Южном» автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Костаная, проходящий через Челябинск. Синоптики обещают, что потепление придет в область после 10 января — температура поднимется до -20 градусов.

Екатеринбуржцы пожаловались на то, что им приходится подолгу ждать такси, стоя на морозе. В некоторых случаях машину тарифа «Комфорт» приходилось ждать по 20 минут, а стоимость превышала 500 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала одна из жительниц города. «В районе 8:00 такси на Юго-Западном пришлось ждать около 15 минут на „Экономе“ и 21 минуту на „Комфорте“. При этом ценник конский — доехать на „Экономе“ до центра дешевле 600 рублей бы не получилось. В обычный день это 200-300 рублей. На „Комфорт“ ценник и вовсе подскочил выше 700 рублей. Пришлось списывать баллы», — поделилась екатеринбурженка. Она считает, что такое долгое ожидание связано с тем, что на фоне холодов у многих водителей машины просто не завелись. Корреспондент URA.RU обратился с официальным запросом в пресс-службу «Яндекс. Такси». На момент публикации ответ от агрегатора не поступил. В Свердловской области наблюдаются аномальные температуры: с 9 января в регионе столбик термометра опустился до -40 градусов. На этом фоне на «Южном» автовокзале Екатеринбурга отменили рейс до Костаная, проходящий через Челябинск. Синоптики обещают, что потепление придет в область после 10 января — температура поднимется до -20 градусов.