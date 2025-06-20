В парке возле УрФУ обнаружили труп

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину не успели спасти
Мужчину не успели спасти Фото:

В Екатеринбурге в Дендропарке возле Уральского федерального университета обнаружили труп мужчины. Он скончался во время прогулки, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.

«На вид около 30-40 лет. По предварительной информации, был наркоманом. Тело увезли», — сказал собеседник.

Мужчине стало плохо, когда он прогуливался по парку с товарищем, у которого не оказалось под рукой телефона для вызова скорой. За этим он обратился к прохожему. К моменту прибытия медиков мужчина скончался.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Там пояснили, что информация о найденном теле поступила в следственный отдел по Кировскому району СК, организован выезд на место.

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В Екатеринбурге в Дендропарке возле Уральского федерального университета обнаружили труп мужчины. Он скончался во время прогулки, рассказал URA.RU источник в экстренных службах. «На вид около 30-40 лет. По предварительной информации, был наркоманом. Тело увезли», — сказал собеседник. Мужчине стало плохо, когда он прогуливался по парку с товарищем, у которого не оказалось под рукой телефона для вызова скорой. За этим он обратился к прохожему. К моменту прибытия медиков мужчина скончался. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Там пояснили, что информация о найденном теле поступила в следственный отдел по Кировскому району СК, организован выезд на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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