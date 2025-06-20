В парке возле УрФУ обнаружили труп

В Екатеринбурге в Дендропарке возле Уральского федерального университета обнаружили труп мужчины. Он скончался во время прогулки, рассказал URA.RU источник в экстренных службах.
«На вид около 30-40 лет. По предварительной информации, был наркоманом. Тело увезли», — сказал собеседник.
Мужчине стало плохо, когда он прогуливался по парку с товарищем, у которого не оказалось под рукой телефона для вызова скорой. За этим он обратился к прохожему. К моменту прибытия медиков мужчина скончался.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального СУ СКР. Там пояснили, что информация о найденном теле поступила в следственный отдел по Кировскому району СК, организован выезд на место.
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