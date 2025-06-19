19 июня 2025

Гаишники все выходные будут ловить лихачей с тонировкой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ГАИ проведет рейд по поимке нарушителей ПДД
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд проведут с 20 по 22 июня
Рейд проведут с 20 по 22 июня Фото:

В Екатеринбурге с 20 по 22 июня гаишники проведут рейд, в ходе которого будут ловить пьяных водителей и лихачей с тонировкой. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«С 20 по 22 июня в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, направленное на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили там. Рейды будут проводить на загруженных и опасных участках.

Инспекторы ДПС призвали горожан содействовать в поимке нарушителей. Сообщить о них можно по телефонам «02» или «112».

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В Екатеринбурге с 20 по 22 июня гаишники проведут рейд, в ходе которого будут ловить пьяных водителей и лихачей с тонировкой. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. «С 20 по 22 июня в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, направленное на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили там. Рейды будут проводить на загруженных и опасных участках. Инспекторы ДПС призвали горожан содействовать в поимке нарушителей. Сообщить о них можно по телефонам «02» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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