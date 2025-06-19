Гаишники все выходные будут ловить лихачей с тонировкой в Екатеринбурге

Рейд проведут с 20 по 22 июня
В Екатеринбурге с 20 по 22 июня гаишники проведут рейд, в ходе которого будут ловить пьяных водителей и лихачей с тонировкой. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«С 20 по 22 июня в Екатеринбурге пройдет профилактическое мероприятие „Стоп-контроль“, направленное на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения», — пояснили там. Рейды будут проводить на загруженных и опасных участках.
Инспекторы ДПС призвали горожан содействовать в поимке нарушителей. Сообщить о них можно по телефонам «02» или «112».
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