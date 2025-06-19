В Екатеринбурге мигранта оперативно скрутили за взятку сотруднику ФСБ: видео задержания

В Екатеринбурге мигрант попытался подкупить сотрудника ФСБ, передав ему 90 тысяч рублей, после чего был моментально задержан силовиками. Хасан Сангинов пытался скрыть, что жил в России три года нелегально. За это его отправили в колонию на четыре года, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
«Железнодорожный райсуд признал Сангинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу) и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснили там. Осужденный пытался оспорить приговор, однако суд оставил решение без изменений.
Представители ведомства уточнили, что выявить взяточника позволило не только соблюдение сотрудниками регионального УФСБ антикоррупционного законодательства. «Но и бдительность подразделения собственной безопасности», — отметили они.
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