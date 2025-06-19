19 июня 2025

В Екатеринбурге мигранта оперативно скрутили за взятку сотруднику ФСБ: видео задержания

В Екатеринбурге мигранта оперативно скрутили за взятку сотруднику ФСБ
© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранец дал взятку оперуполномоченному регионального УФСБ
Иностранец дал взятку оперуполномоченному регионального УФСБ Фото:

В Екатеринбурге мигрант попытался подкупить сотрудника ФСБ, передав ему 90 тысяч рублей, после чего был моментально задержан силовиками. Хасан Сангинов пытался скрыть, что жил в России три года нелегально. За это его отправили в колонию на четыре года, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Железнодорожный райсуд признал Сангинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу) и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснили там. Осужденный пытался оспорить приговор, однако суд оставил решение без изменений.

Представители ведомства уточнили, что выявить взяточника позволило не только соблюдение сотрудниками регионального УФСБ антикоррупционного законодательства. «Но и бдительность подразделения собственной безопасности», — отметили они.

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В Екатеринбурге мигрант попытался подкупить сотрудника ФСБ, передав ему 90 тысяч рублей, после чего был моментально задержан силовиками. Хасан Сангинов пытался скрыть, что жил в России три года нелегально. За это его отправили в колонию на четыре года, рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Железнодорожный райсуд признал Сангинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК России (дача взятки должностному лицу) и приговорил его к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — пояснили там. Осужденный пытался оспорить приговор, однако суд оставил решение без изменений. Представители ведомства уточнили, что выявить взяточника позволило не только соблюдение сотрудниками регионального УФСБ антикоррупционного законодательства. «Но и бдительность подразделения собственной безопасности», — отметили они.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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