Зеленский ввел санкции против компании из Екатеринбурга

Компания «Эйрбург» (Airburg) из Екатеринбурга, которая производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА), попала под украинские санкции. Постановление об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 20 июня.
Согласно документу, санкции предусматривают блокировку активов компании, ограничение торговых операций и полное прекращение транзита ресурсов, а также полетов и перевозок по территории Украины. Кроме того, предприятию запрещено участвовать в приватизации или аренде госимущества в Украине. Компания больше не сможет участвовать в публичных и оборонных закупках на украинском рынке.
«Эйрбург» в прошлом году запустил в Екатеринбурге цех по производству деталей для БПЛА на 70 рабочих мест. Минпромторг России выделило на него более 380 миллионов рублей.
Компания не первый раз подвергается давлению из-за рубежа. Ровно месяца назад она попала в 17-й пакет санкций Евросоюза. В ЕС пояснили, что одной из ключевых разработок «Эйрбурга» является беспилотник Phaeton, который «предлагает значительные преимущества в дальности, времени полета и простоте взлета и посадки».
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