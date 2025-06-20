Еще одного свердловского бойца вернули из украинского плена. Фото

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Бойца вернули из плена в рамках стамбульских договоренностей (архивное фото)
Бойца вернули из плена в рамках стамбульских договоренностей (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уроженца Свердловской области вернули из украинского плена в ходе шестого этапа обмена военнопленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

«Шестой обмен в рамках стамбульских договоренностей. Мы рады возвращению одного бойца из нашего списка», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Накануне из плена ВСУ домой вернулись трое свердловчан. Один из них в Асбест и двое в Екатеринбург. Обмен военнопленными является соблюдением договоренностей, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле.

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Уроженца Свердловской области вернули из украинского плена в ходе шестого этапа обмена военнопленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. «Шестой обмен в рамках стамбульских договоренностей. Мы рады возвращению одного бойца из нашего списка», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Накануне из плена ВСУ домой вернулись трое свердловчан. Один из них в Асбест и двое в Екатеринбург. Обмен военнопленными является соблюдением договоренностей, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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