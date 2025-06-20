Уроженца Свердловской области вернули из украинского плена в ходе шестого этапа обмена военнопленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Шестой обмен в рамках стамбульских договоренностей. Мы рады возвращению одного бойца из нашего списка», — написала омбудсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Накануне из плена ВСУ домой вернулись трое свердловчан. Один из них в Асбест и двое в Екатеринбург. Обмен военнопленными является соблюдением договоренностей, заключенных в ходе переговоров в Стамбуле.
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