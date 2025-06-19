В Екатеринбурге за Домом Малахова на улице Луначарского, 173А, являющимся объектом культурного наследия федерального значения, начались строительные работы. Об этом URA.RU рассказали жители соседних многоэтажек. В сквере работает экскаватор, приехали несколько КАМАЗов. Горожане переживают, что, несмотря на запрет мэрии, за Домом Малахова построят высотку.
«Сегодня утром соседи увидели трактор. Бессалий [Николай, глава компании ООО „ЮК Барристер“] собирается построить там что-то многоэтажное. Дом или бизнес-центр. После экспертизы (государственная историко-культурная экспертиза из Тамбова разрешила компании строительство в сквере, — прим. URA.RU) он снова воспрял духом. Они то деревья там травят, то землю рою», — возмутились жители соседнего дома на улице Луначарского.
В пресс-службе мэрии корреспонденту URA.RU заявили, что сквер за Домом Малахова относится к зоне ТОП-1 — территории зеленых насаждений общего пользования. «Капитальное строительство там запрещено законом. Владелец обращался в суды для перезонирования территории, но проиграл. При этом по Гражданскому кодексу владелец вправе проводить земляные работы на своем участке. К Дому Малахова отправлены квартальные для оценки ситуации», — подчеркнули в администрации.
Договор аренды с мингосимущества «ЮК Барристер» заключила в июле 2023 года. Участок имел статус Ц-1 (зона общественно-деловой застройки), в конце 2022-го мэрия присвоила ему категорию ТОП-1 и в новом генплане — до 2045 года — обозначила как «Зону озелененных территорий общего пользования». Фирма попросила администрацию это решение отыграть, но получила отказ.
В начале 2024 года «ЮК Барристер» установила на участке забор. Появилась информация, что там планируется стройка. На это тут же отреагировал мэр Алексей Орлов. После чего компания опровергла информацию о подготовке к строительству.
В августе 2024 года мэрию поддержал Арбитражный суд Свердловской области. Он запретил Безсалию трогать сквер. В ответ на это «ЮК Барристер» заказала историко-культурную экспертизу. Согласно документу, на территории расположены два памятника архитектуры — усадьба Малахова и «Детское убежище Екатеринбургского благотворительного общества», Однако сквер к ним не относится. Следовательно, строительство здания не выше 12,5 метров там возможно.
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