Организаторы триатлона в Екатеринбурге объяснили, почему выбрали городской пруд вместо озер

Участники триатлона проведут состязания на главном пруду Екатеринбурга ради туристов

Повторно анализ воды из городского пруда возьмут в мае Фото: Размик Закарян © URA.RU

Красота центра Екатеринбурга и желание привлечь в город туристов стали причиной, по которой состязание по триатлону IRONSTAR решили провести в акватории городского пруда, а не на озерах области. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители мероприятия.

«Соревнования IRONSTAR проводятся в центральной части принимающих городов, так как одна из наших целей — показать красоты города и обеспечить возвратность участников в виде туристов. Соответственно, старт, финиш, транзитная зона и зона „Экспо“ всегда сосредоточены в историческом центре», — заявили организаторы.

По мнению представителей IRONSTAR, городской пруд является идеальной зоной водного этапа. Чтобы обезопасить участников гонки, был проведен анализ воды. «Для проведения соревнований по триатлону вода должна соответствовать требованиям WORLD TRIATHLON WATER QUALITY STATEMENT. Анализ включает в себя три показателя: энтерококки, кишечная палочка и pH. В октябре 2022 года мы взяли все необходимые пробы», — заявили организаторы.

Анализ показал полное соответствие требованиям, повторный забор воды проведут в мае. Если показатели окажутся неудовлетворительными, то организаторы рассмотрят альтернативный вариант места для состязаний.

Соревнования IRONSTAR пройдут в Екатеринбурге 21 и 22 июля. Участникам предстоит проплыть около 2 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21 км. Плавательный этап пройдет в акватории городского пруда, велоэтап — по центральным улицам и федеральной трассе Новомосковского тракта, беговой этап — вдоль набережной пруда.