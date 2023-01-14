Курганский депутат объяснил, почему позвал легендарных рокеров на Крещение

Депутат ГД Ильтяков: песни рок-группы «Черный кофе» связаны с Библией, а их музыка соответствует празднику Крещения

Концерт рок-коллектива будет приурочен к празднику Крещения Фото: Дарья Попова © URA.RU

Творчество рок-группы «Черный кофе» так или иначе связано с Писанием, а лидер коллектива является воцерковленным человеком, что в целом соответствует празднику Крещения Господня. Об этом рассказал организатор торжества в селе Частоозерье (Курганская область), депутат ГД Александр Ильтяков.

«Сам человек [лидер группы „Черный кофе“ Дмитрий Варшавский] очень погружен в эту тему [религии и веры]. Большинство его композиций тем или иным образом связаны с Писанием, связаны с Богом, и сам он является воцерковленным человеком. Рок-музыка, которую играет группа, в купе с воцерковлением соответствует празднику», — отрывок интервью с курганским депутатом опубликован в telegram-канале Александра Ильтякова.

В Курганской областной уже ведется подготовка к Крещению. Праздник должен пройти 18 января в Частоозерье. В программе: концерт группы «Черный Кофе», выступление коллектива Doros, крестный ход и освещение купели, а также крещенские купания.

Рок-группа «Черный кофе» уже не раз посещала Зауралье. Так в декабре 2021 года музыканты выступили на юбилее Александра Ильтякова. По его словам, это был подарок от друзей.

Депутат Госдумы от Курганской области нередко выступает организатором массовых мероприятий в регионе. URA.RU уже писало, что в июне прошлого года в селе Частоозерье Курганской области прошел этнофестиваль «Купала», на котором выступила рок-группа «Кипелов» и показали шоу с русалками.