15 января 2023
14 января 2023

Минздрав Пермского края составил рейтинг стоматологических поликлиник

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоматологическая клиника «Ютэли». Екатеринбург, стоматология
В пятерку лучших медучреждений, где оказывают стоматологические услуги, попали как бюджетные, так и частная организации Фото:

Пермская краевая стоматологическая поликлиника №2 признана лучшим медучреждением в Пермском крае, оказывающим стоматологические услуги населению. По результатам проведения независимой оценки в 2022 году, учреждение получило 98,87 балла. Общий итоговый рейтинг медицинских организаций опубликован на сайте краевого министерства здравоохранения.

В пятерку лучших попали также следующие организации:

  • ГБУЗ Пермского края «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»;
  • АО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья»;
  • ГБУЗ Пермского края «Городская стоматологическая поликлиника»;
  • ГБУЗ Пермского края «Городская стоматологическая поликлиника № 3».

Как пояснили в пресс-службе минздрава Прикамья, при составлении рейтинга учитывались показатели, прописанные в приказ Минздрава России № 201н от 04.05.2018 г. В документе приведены пять критериев: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость медработников, удовлетворенность условиями оказания услуг.

Всего с списке значатся 52 медорганизации. Наименьший рейтинговый номер у обществ с ограниченной ответственностью «Интима», «Медицинский центр Диомид», «Центр стоматологии Династия», «МЕДКОМ ПЛЮС», «Городская поликлиника» (Краснокамск).

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Пермская краевая стоматологическая поликлиника №2 признана лучшим медучреждением в Пермском крае, оказывающим стоматологические услуги населению. По результатам проведения независимой оценки в 2022 году, учреждение получило 98,87 балла. Общий итоговый рейтинг медицинских организаций опубликован на сайте краевого министерства здравоохранения. В пятерку лучших попали также следующие организации: Как пояснили в пресс-службе минздрава Прикамья, при составлении рейтинга учитывались показатели, прописанные в приказ Минздрава России № 201н от 04.05.2018 г. В документе приведены пять критериев: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость медработников, удовлетворенность условиями оказания услуг. Всего с списке значатся 52 медорганизации. Наименьший рейтинговый номер у обществ с ограниченной ответственностью «Интима», «Медицинский центр Диомид», «Центр стоматологии Династия», «МЕДКОМ ПЛЮС», «Городская поликлиника» (Краснокамск).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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