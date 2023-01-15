Минздрав Пермского края составил рейтинг стоматологических поликлиник

В пятерку лучших медучреждений, где оказывают стоматологические услуги, попали как бюджетные, так и частная организации Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермская краевая стоматологическая поликлиника №2 признана лучшим медучреждением в Пермском крае, оказывающим стоматологические услуги населению. По результатам проведения независимой оценки в 2022 году, учреждение получило 98,87 балла. Общий итоговый рейтинг медицинских организаций опубликован на сайте краевого министерства здравоохранения.

В пятерку лучших попали также следующие организации:

ГБУЗ Пермского края «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»;

АО «Медицинский центр «Философия красоты и здоровья»;

ГБУЗ Пермского края «Городская стоматологическая поликлиника»;

ГБУЗ Пермского края «Городская стоматологическая поликлиника № 3».

Как пояснили в пресс-службе минздрава Прикамья, при составлении рейтинга учитывались показатели, прописанные в приказ Минздрава России № 201н от 04.05.2018 г. В документе приведены пять критериев: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость медработников, удовлетворенность условиями оказания услуг.

Всего с списке значатся 52 медорганизации. Наименьший рейтинговый номер у обществ с ограниченной ответственностью «Интима», «Медицинский центр Диомид», «Центр стоматологии Династия», «МЕДКОМ ПЛЮС», «Городская поликлиника» (Краснокамск).