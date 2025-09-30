Чем известна сеть пермских кондитерских, хозяйка которых ликвидирует свои юрлица

Владелица сети пермских кондитерских «Виолет» Ольга Скрябина завершает предпринимательскую деятельность. Запись о прекращении статуса ИП размещена в государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Однако прежний собственник и автор бренда Ольга Созина продолжает развивать свой сладкий бизнес. Чем еще известна сеть пермский кофеен — в материале URA.RU.

История создания

ООО «Компания „Виолет“ было создано в 2009 году Ольгой Созиновой (60% уставного капитала) и Ольгой Скрябиной (40%), директором стал Олег Созинов. Основным видом деятельности стало производство хлебобулочных и кондитерских изделий. Бизнес быстро развивался, и доход компании уже в 2012 году составил 59,2 млн рублей, приблизившись к критическому для упрощенной системы налогообложения уровню 60 млн рублей.

Проверка налоговой и уголовное дело

Налоговая служба обвинила владельцев в «дроблении» бизнеса: в 2013 году были созданы ООО «Кондитерская „Виолет“ и ООО „Кондитерский бутик „Виолет“, а сами создатели зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. Таким образом, по версии налоговиков, компания перестала самостоятельно продавать продукцию, проводя доходы через две новые фирмы.

По результатам расследования было возбуждено уголовное дело. В результате за период с 2016 по 2018 год компании «Виолет» была доначислена недоимка по НДС на сумму более 76 млн рублей и налогу на прибыль в 17,6 млн рублей. С учетом пени в 39,7 млн и штрафа в 1,8 млн общая сумма требований к уплате превысила 135 млн рублей.

Арест имущества

В декабре 2024 года было окончено уголовное дело в отношении директоров, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору. Сумма ущерба составила более 106 млн рублей. Следствие арестовало имущество и денежные средства на сумму более 52 миллионов рублей. При этом обвиняемые добровольно возместили ущерб на сумму более 37 млн рублей.

Прекращение уголовного дела и возврат активов

Уголовное дело против Ольги и Олега Созиновых, а также Ольги Скрябиной было закончено в апреле 2025 года за истечением срока давности, который истек в 2024 году. При этом топ-менеджменту вернули арестованное имущество и банковские вклады на сумму более 60 млн рублей.

Ликвидация ООО

Весной 2025 года ООО «Кондитерская „Виолет“ — бывшее головное предприятие сети кондитерских в Перми ликвидируется. Решение об этом было принято единственным учредителем общества — Ольгой Скрябиной. Когда-то в нем было трудоустроено порядка 40 сотрудников, за ним же числилось право на сайт сети. Однако уже в 2024 году оно не вело операционной деятельности.

Новая коллекция пирожных и книга

Согласно сервису 2ГИС, сейчас в Перми действуют четыре филиала сети, головной офис которой расположен на Комсомольском проспекте. А основательница бренда Ольга Созинова, которая в настоящее время также является индивидуальным предпринимателем, презентует новую коллекцию тортов и пирожных, владеет сайтом и группами в соцсетях, а также готовится к изданию книги о кондитерской.

