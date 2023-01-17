При создании изображений использовался искусственный интеллект Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Чусовском заводе ОМК (Пермский край) провели эксперимент, превратив фотографии с производства предприятия в шедевры живописи. Для этого при помощи искусственного интеллекта фото завода объединили с известными картинами мировых художников.

«Нейросети — тема номер один в мире технологий. Что они делают? Они генерят заголовки, пишут тексты, создают изображения по набору слов или объединяя несколько фото. Помимо практической пользы, они содержат и почву для развлечений», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В нейросеть были загружены фотографии сотрудников завода, производственных цехов и зон выгрузки продукции. Их совместили с такими известными картинами, как «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина, «Крик» Эдварда Мунка, «Три богатыря», «Богатыри» Виктора Васнецова и другими произведениями искусства.

Сотрудница отдела контроля качества в образе Аленушки Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники заводского склада в образах богатырей Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»

Рабочий со сборочным стендом в образе Леонардо Да Винчи Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»

Заводская линия окраски и «Утро в сосновом лесу» Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»