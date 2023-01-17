На Чусовском заводе ОМК (Пермский край) провели эксперимент, превратив фотографии с производства предприятия в шедевры живописи. Для этого при помощи искусственного интеллекта фото завода объединили с известными картинами мировых художников.
«Нейросети — тема номер один в мире технологий. Что они делают? Они генерят заголовки, пишут тексты, создают изображения по набору слов или объединяя несколько фото. Помимо практической пользы, они содержат и почву для развлечений», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
В нейросеть были загружены фотографии сотрудников завода, производственных цехов и зон выгрузки продукции. Их совместили с такими известными картинами, как «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина, «Крик» Эдварда Мунка, «Три богатыря», «Богатыри» Виктора Васнецова и другими произведениями искусства.
Сотрудница отдела контроля качества в образе Аленушки
Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»
Сотрудники заводского склада в образах богатырей
Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»
Рабочий со сборочным стендом в образе Леонардо Да Винчи
Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»
Заводская линия окраски и «Утро в сосновом лесу»
Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»
Рабочие завода в экзоскелетах и «Американская готика»
Фото: группа «Чусовской завод ОМК» в соцсети «ВКонтакте»
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На Чусовском заводе ОМК (Пермский край) провели эксперимент, превратив фотографии с производства предприятия в шедевры живописи. Для этого при помощи искусственного интеллекта фото завода объединили с известными картинами мировых художников. «Нейросети — тема номер один в мире технологий. Что они делают? Они генерят заголовки, пишут тексты, создают изображения по набору слов или объединяя несколько фото. Помимо практической пользы, они содержат и почву для развлечений», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В нейросеть были загружены фотографии сотрудников завода, производственных цехов и зон выгрузки продукции. Их совместили с такими известными картинами, как «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина, «Крик» Эдварда Мунка, «Три богатыря», «Богатыри» Виктора Васнецова и другими произведениями искусства.