Нейросеть превратила фотографии пермского завода в шедевры живописи. Фото

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При создании изображений использовался искусственный интеллект Фото:

На Чусовском заводе ОМК (Пермский край) провели эксперимент, превратив фотографии с производства предприятия в шедевры живописи. Для этого при помощи искусственного интеллекта фото завода объединили с известными картинами мировых художников.

«Нейросети — тема номер один в мире технологий. Что они делают? Они генерят заголовки, пишут тексты, создают изображения по набору слов или объединяя несколько фото. Помимо практической пользы, они содержат и почву для развлечений», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В нейросеть были загружены фотографии сотрудников завода, производственных цехов и зон выгрузки продукции. Их совместили с такими известными картинами, как «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина, «Крик» Эдварда Мунка, «Три богатыря», «Богатыри» Виктора Васнецова и другими произведениями искусства.

Сотрудница отдела контроля качества в образе Аленушки
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Сотрудники заводского склада в образах богатырей
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Рабочий со сборочным стендом в образе Леонардо Да Винчи
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Заводская линия окраски и «Утро в сосновом лесу»
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Рабочие завода в экзоскелетах и «Американская готика»
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На Чусовском заводе ОМК (Пермский край) провели эксперимент, превратив фотографии с производства предприятия в шедевры живописи. Для этого при помощи искусственного интеллекта фото завода объединили с известными картинами мировых художников. «Нейросети — тема номер один в мире технологий. Что они делают? Они генерят заголовки, пишут тексты, создают изображения по набору слов или объединяя несколько фото. Помимо практической пользы, они содержат и почву для развлечений», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В нейросеть были загружены фотографии сотрудников завода, производственных цехов и зон выгрузки продукции. Их совместили с такими известными картинами, как «Утро в сосновом бору» Ивана Шишкина, «Крик» Эдварда Мунка, «Три богатыря», «Богатыри» Виктора Васнецова и другими произведениями искусства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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