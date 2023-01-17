Владельцы лишились земель в пермском «Саду соловьев»

Суд решил, что земли были приватизированы незаконно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми суд решил изъять у собственников часть земельных участков вдоль реки Уинка, где активисты много лет развивают экопарк «Сад соловьев». С иском обращалась природоохранная прокуратура, которая заявила, что приватизация участков ранее прошла незаконно, так как они являются землями водного фонда.

«Мотовилихинским районным судом Перми удовлетворены семь исковых заявлений Пермского межрайонного природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности бывших членов садового товарищества № 1 „Искра“ на береговую полосу р. Уинки», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Вдоль реки Уинка активисты много лет назад благоустроили и поддерживают экопарк, который назвали «Сад соловьев». Владельцы земель борются за право возвести здесь недвижимость — в августе 2022 года суд удовлетворил их иск, согласившись сменить вид разрешенного использования территории на позволяющий строить коттеджи. Против этого выступали экоактивисты, городские и краевые власти. Губернатор Дмитрий Махонин поручил заняться проектированием здесь особо охраняемой природной территории, а природоохранная прокуратура потребовала через суд изъять часть земельных участков у собственников. В сентябре начальник управления по экологии и природопользованию мэрии Перми Дмитрий Андреев сообщил, что «Сад соловьев» за счет бюджета благоустроят в рамках проекта «Зеленое кольцо».