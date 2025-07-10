Мать беглого пермского депутата стала собственником его медиабизнеса

Новым собственником медиабизнеса беглого пермского экс-депутата стала его мать Наталья Лисняк. Данные отражены в СБИС. В них указано, что близкая родственница бывшего депутата является директором и единственным учредителем медиаагентства «Кулич»
«Лисняк Наталья Ивановна, генеральный директор ООО „Медиа-Агентство Кулич“, — указано в СБИС. В аккаунте Лисняка в Telegram URA.RU подтвердили указанную информацию, уточнив, что само юрлицо уже давно никак не связано ни с какими медиапроектами.
«Некоторые лица и СМИ до сих пор ошибочно считают, что „Кулич“ имеет какое-то отношение к моим медиапроектам или чем-то там владеет. Наталья Ивановна до 2018 уже являлась владельцем данного юрлица. Возможно, ее участие как-то связано с ликвидационными планами. Вникать в сторонние для меня процессы, и уж тем более посвящать в них журналистов, считаю неуместным», — пояснили корреспонденту агентства.
URA.RU рассказывало, что находящийся под следствием Лисняк после выезда за пределы РФ начал подыскивать покупателя на свой медиабизнес. Впоследствии стало известно о планах ликвидировать юридическое лицо.
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