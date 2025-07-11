Уникальную вазу «Медичи» из Пермской галереи увезли в Екатеринбург. Фото

Коллекцию художественного стекла из Пермской галереи покажут в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка откроется в Екатеринбургском музее изобразительных
Выставка откроется в Екатеринбургском музее изобразительных Фото:

Пермская художественная галерея предоставила для выставки в Екатеринбурге 95 произведений: бокалы, кубки, вазы, стаканы, парфюмерные флаконы, графины и другие изделия из стекла. В их числе уникальная ваза «Медичи», созданная в 1830 году на Императорском стеклянном заводе.

«Впервые на внешнюю выставку отправлена такая большая коллекция художественного стекла. В составе экспонатов и жемчужина пермского собрания — ваза с маскаронами (или ваза „Медичи“), созданная в 1830 г. на Императорском стеклянном заводе. Она сделана из бесцветного хрусталя с подцветом „золотого рубина“ и бронзы. Таких ваз сохранилось четыре: две в Историческом музее Москвы, по одной — в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и у нас», — рассказали URA.RU в Пермской галерее.

Пермская коллекция станет частью выставки «Отражения веков», которая расскажет о русском художественном стекле XVIII — начала XX веков. Она откроется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 19 июля.

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Пермская художественная галерея предоставила для выставки в Екатеринбурге 95 произведений: бокалы, кубки, вазы, стаканы, парфюмерные флаконы, графины и другие изделия из стекла. В их числе уникальная ваза «Медичи», созданная в 1830 году на Императорском стеклянном заводе. «Впервые на внешнюю выставку отправлена такая большая коллекция художественного стекла. В составе экспонатов и жемчужина пермского собрания — ваза с маскаронами (или ваза „Медичи“), созданная в 1830 г. на Императорском стеклянном заводе. Она сделана из бесцветного хрусталя с подцветом „золотого рубина“ и бронзы. Таких ваз сохранилось четыре: две в Историческом музее Москвы, по одной — в Эрмитаже (Санкт-Петербург) и у нас», — рассказали URA.RU в Пермской галерее. Пермская коллекция станет частью выставки «Отражения веков», которая расскажет о русском художественном стекле XVIII — начала XX веков . Она откроется в Екатеринбургском музее изобразительных искусств 19 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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