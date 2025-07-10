В отреставрированной старинной церкви в пермской Хохловке устроят концерт

Концерт духовной и фольклорной музыки пройдет в Преображенской церкви на территории музея «Хохловка». Здание, которое было построено в 1702 году в селе Янидор Чердынского уезда, недавно отреставрировали. Теперь оно снова доступно для гостей архитектурного музея. Концерт состоится 12 июля в рамках масштабного фестиваля «Цветье» (0+).
«Во время фестиваля „Цветье“ в Преображенской церкви будет звучать музыка. Состоится концерт ансамбля духовных песнопений и фольклорной музыки „Тишина“, а участницы ансамбля „Цветье“ — Ирина Пыжьянова, Ольга Голикова, Глафира Утемова и Дарья Калина — исполнят песни Чердынского района», — рассказали URA.RU в музее.
Кроме концерта в рамках фестиваля гостей «Хохловки» ждут ремесленные мастерские, лекторий, пленэр для художников и фотографов. Также свое творчество представят марийские фольклорные ансамбли «Эр Ужара» и «Марий Аршаш» и коми-пермяцкий ансамбль «КАЙ».
Церковь Преображения была построена в 1702 году в селе Янидор Чердынского уезда Пермской губернии. В феврале 1983 года здание разобрали и перевезли на территорию музея «Хохловка». Во время реставрации, которая началась в 2023 году, ученые выяснили, что церковь выстроена из 130-летних сосен. Минувшей зимой реставрация завершилась.
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